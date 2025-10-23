Meteo Giappone: prima neve sul Monte Fuji, con 21 giorni di ritardo sulla media | FOTO

Il Monte Fuji si è coperto della prima neve della stagione questa mattina, 21 giorni più tardi rispetto alla media ma con 15 giorni di anticipo rispetto allo scorso anno. Lo ha reso noto l’Osservatorio meteorologico di Kofu, nella prefettura giapponese di Yamanashi. Un funzionario dell’osservatorio ha osservato il manto nevoso sulla vetta di 3.776 metri intorno alle 6 del mattino, spiegando che la nevicata è stata causata dalla presenza di nubi e aria fredda sopra la montagna a partire da mercoledì 22 ottobre. Secondo i dati dell’Agenzia meteorologica giapponese, la temperatura nei pressi della sommità è scesa fino a -6,4°C intorno all’una di notte.

Nel 2024 il Monte Fuji, simbolo del Giappone, aveva registrato la prima neve stagionale il 7 novembre, la data più tardiva mai osservata dal 1894, anno in cui sono iniziate le rilevazioni.