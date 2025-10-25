Meteo, grandinata eccezionale a Krk in Croazia: strade imbiancate e disagi alla circolazione

Un violento episodio di grandine eccezionale ha colpito l’isola di Krk (Veglia), in Croazia, trasformando in pochi minuti il paesaggio in uno scenario quasi invernale. Le strade, i marciapiedi e le aree urbane sono stati completamente ricoperti da uno spesso strato di ghiaccio bianco, tanto da far sembrare che fosse caduta neve invece di grandine. Le immagini e i video diffusi online mostrano un accumulo così intenso da provocare traffico paralizzato, interventi di emergenza e gravi disagi per la circolazione, con veicoli bloccati e visibilità ridotta per diversi minuti. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è stato causato da una cella temporalesca particolarmente severa, sviluppatasi rapidamente lungo la costa adriatica. Questi fenomeni sono tipici di masse d’aria molto instabili, quando correnti fredde in quota interagiscono con aria calda e umida proveniente dal mare. Il marcato contrasto termico ha innescato moti convettivi intensi in grado di produrre chicchi di grandine abbondanti e talvolta di grandi dimensioni, formando un vero e proprio “manto ghiacciato” al suolo.

Un caso raro per intensità e impatti

L’intensità della grandinata di Krk è stata definita un evento raro e spettacolare per la stagione. In pochi minuti il paesaggio dell’isola è cambiato radicalmente: dal verde mediterraneo a un bianco accecante, come nelle più intense grandinate tipiche della costa adriatic. Oltre all’impatto visivo, si registrano danni a colture, giardini e veicoli, mentre al momento non risultano feriti.

Contesto mediterraneo e severità dei fenomeni

L’episodio conferma come, nel bacino adriatico, possano verificarsi fenomeni localizzati ma molto violenti, anche in periodi di transizione stagionale. La combinazione tra acque ancora miti, aria umida nei bassi strati e intrusioni fredde in quota può generare in breve tempo celle a sviluppo verticale con precipitazioni grandinigene abbondanti.

Immagini virali e lezioni per la sicurezza

Le fotografie e i video dell’isola imbiancata hanno fatto il giro del web, ricordando quanto rapidamente il meteo possa cambiare in presenza di forti contrasti termici. In situazioni analoghe, è consigliabile ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e, se possibile, sostare in aree sicure fino alla fine del fenomeno.