Meteo, il Mediterraneo “esplode”: ciclone attivo, Sardegna e Sicilia in allerta

Il Mediterraneo occidentale continua a fornire energia insolitamente elevata per la stagione: le temperature superficiali marine presentano anomalie positive comprese tra +1 e +3°C, un surplus che sostiene instabilità e rovesci ricorrenti anche in ottobre. In questo contesto, una DANA (goccia fredda isolata in quota) meno profonda ma lenta sta avanzando dal settore iberico verso il bacino sardo-corsicano, predisponendo nuove fasi di maltempo sulle Isole Maggiori. Nelle prossime ore la DANA si avvicinerà alla Sardegna, con condizioni favorevoli a temporali a sviluppo rapido e locali nubifragi, soprattutto sui settori centro-meridionali ed orientali. La presenza di aria più fredda in quota sopra un mare ancora caldo incrementa il gradiente termico verticale e il contenuto di umidità, favorendo celle convettive efficaci e precipitazioni a elevata intensità. Possibili grandinate e raffiche di vento nelle aree interessate dai nuclei più attivi.

Sicilia: mercoledì fase più diffusa e organizzata

In Sicilia il peggioramento tenderà a intensificarsi mercoledì, quando affluirà aria umida dai quadranti meridionali in convergenza con l’aria più fresca in quota. Attesi rovesci e temporali diffusi, in particolare sulle aree centro-occidentali, con rischio di allagamenti laddove gli scrosci risultino ripetuti sugli stessi comprensori urbani e lungo i reticoli idrografici minori.

Perché il mare caldo fa la differenza

Nonostante gli episodi piovosi dei giorni scorsi abbiano parzialmente raffreddato la superficie, il mare resta sopra media. Questo surplus energetico si traduce in maggiore disponibilità di calore latente e vapore acqueo: quando la dinamica sinottica innesca i moti ascensionali, il sistema può produrre piogge persistenti e a tratti torrenziali, tipiche delle configurazioni autunnali mediterranee.

Rischi e buone pratiche

Idrogeologico : possibili allagamenti rapidi , ruscellamenti urbani, criticità su sottopassi e viabilità costiera.

: possibili , ruscellamenti urbani, criticità su sottopassi e viabilità costiera. Convettivo : locali grandinate , fulminazioni frequenti, raffiche lineari in uscita dai temporali.

: locali , fulminazioni frequenti, raffiche lineari in uscita dai temporali. Persistenza: fenomeni ripetuti sulle stesse aree per lentezza del vortice in quota.

Consigli: evitare spostamenti non necessari durante i rovesci più intensi, non sostare in prossimità di corsi d’acqua o aree depresse, prestare attenzione a allerta e bollettini emessi a livello regionale e nazionale.

Tendenza a 48–72 ore

La fase di instabilità resterà attiva nel breve termine, con Sardegna e Sicilia in prima linea. L’evoluzione dipenderà dallo spostamento del minimo in quota: una traslazione più lenta manterrebbe i fenomeni concentrati sulle Isole; un avanzamento verso levante estenderebbe i rovesci ad altre aree del Sud peninsulare. Aggiornamenti e nowcasting radar-satellite saranno determinanti per localizzare gli episodi più intensi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: