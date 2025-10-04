Meteo, Inverno 2025-2026 in Francia: prime analisi e perché potrebbe essere più mite del previsto

Tra i fattori principali che condizioneranno il prossimo inverno in Francia spicca il contesto di debole Nina associato a una QBO negativa e a una forte attività solare. Questa combinazione, secondo i meteorologi francesi, favorisce un vortice polare compatto e stabile, meno soggetto ai classici disturbi come i riscaldamenti stratosferici improvvisi. Un vortice solido tende infatti a mantenere il freddo alle alte latitudini, lasciando le medie e basse latitudini sotto regimi più miti.

Effetti della debole Nina sull’inverno europeo

La debole Nina concentra la convezione tropicale sull’Oceano Indiano. Questo assetto favorisce regimi atmosferici prevalentemente zonali, che sull’Europa occidentale possono tradursi in due scenari: il passaggio di flussi oceanici occidentali, spesso perturbati ma non gelidi, oppure la formazione di un anticiclone subtropicale capace di garantire clima mite e più stabile in quota.

Possibili eccezioni locali

Nonostante le premesse, non mancheranno fasi fredde. In caso di persistenza anticiclonica, l’aria fredda nei bassi strati potrebbe accumularsi, portando giornate rigide in pianura e nelle vallate. Tuttavia, in quota la mitezza tenderà a prevalere, riducendo la possibilità di lunghi periodi nevosi o gelidi.

Conclusioni: inverno mite, ma non privo di sorprese

In conclusione, l’inverno 2025-2026 in Francia appare, secondo le prime analisi, orientato verso la mitezza più che verso il grande gelo. Resta da definire il grado di umidità: se prevarranno i flussi oceanici, le precipitazioni potrebbero essere abbondanti, mentre fasi anticicloniche più durature garantirebbero clima secco ma non particolarmente freddo. La prudenza resta d’obbligo, poiché la meteorologia autunnale e invernale può riservare sorprese con brevi ma intense ondate di freddo.