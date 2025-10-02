Meteo, irruzione artica sulla Puglia: temporali, grandine e freddo fuori stagione

È in corso il clou dell’irruzione di aria artica che sta tracimando dai Balcani verso il versante adriatico della penisola, investendo in pieno anche la Puglia. Le condizioni atmosferiche stanno dando origine a temporali diffusi e a episodi di grandine, come accaduto a Polignano a Mare. L’arrivo dell’aria fredda, transitando sopra un mare Adriatico più caldo della norma, ha generato nuvolosità intensa e fenomeni convettivi che già dalla serata di ieri interessano il territorio regionale. Questi rovesci hanno contribuito ad attenuare parzialmente la siccità che perdurava da mesi.

Particolarmente significativo il crollo termico: in quota si registrano valori fino a -27°C a 500 hPa, con un abbassamento delle temperature di 10-12°C sotto le medie stagionali. Un cambiamento che porta la percezione di un anticipo d’inverno.

A rendere la situazione ancor più rigida sono i venti forti di grecale e tramontana, capaci di aumentare la sensazione di freddo e generare condizioni di mare agitato lungo le coste adriatiche.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori rovesci, episodi di grandine e raffiche di burrasca soprattutto sui settori più esposti. Una fase di maltempo intenso che conferma la natura eccezionale di questa irruzione artica nel cuore dell’autunno.

