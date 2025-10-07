Meteo, Italia spaccata in due: zero termico a 4000 metri al Nord, 2000 al Centro-Sud

La rimonta di un campo di alta pressione di matrice azzorriana sta imponendo una stabilità atmosferica diffusa sull’Europa occidentale. In risposta, lo zero termico sulle Alpi si posiziona ben oltre i 4000 m, un livello nettamente superiore alla media stagionale e più frequente in estate. La risalita d’aria calda e secca in quota favorisce temperature elevate anche oltre i 3000 m e un’ampia anomalia positiva rispetto ai valori tipici di inizio autunno.

Nord vs Centro-Sud: un’Italia a due velocità

Il Nord Italia, sotto l’ombrello anticiclonico, sperimenta caldo anomalo in quota e zero termico altissimo. Al contrario, al Centro-Sud l’afflusso di correnti più fresche balcaniche mantiene lo zero termico su valori intorno a 2000–2200 m, in linea con la climatologia o leggermente inferiori. Ne deriva una differenziazione termica netta: mite e stabile al Nord, più contenuto e ventilato al Sud, complice un pattern meno anticiclonico.

Assenza di precipitazioni e impatti su neve e ghiacciai

Il blocco del flusso atlantico imposto dall’alta pressione limiterà l’arrivo di fronti perturbati sulle Alpi per più giorni, innescando un periodo asciutto proprio quando sarebbero utili neve fresca e raffreddamento del manto glaciale. In questo contesto, l’elevata quota dello zero termico accelera la fusione superficiale, riduce l’albedo e peggiora il bilancio di massa dei ghiacciai alpini, già provati da estati calde e scarse precipitazioni solide.

Cosa monitorare nei prossimi giorni

Quota dello zero termico: persistenza oltre i 4000 m sulle Alpi e trend delle isoterme in quota.

persistenza oltre i sulle Alpi e trend delle isoterme in quota. Nowcasting precipitativo: segnali di interruzione del blocco anticiclonico e potenziali rientri perturbati.

segnali di e potenziali rientri perturbati. Stato dei ghiacciai: evoluzione di fusione diurna , rigelo notturno e condizioni nivologiche residue.

evoluzione di , e condizioni nivologiche residue. Idrologia di bacino: impatti su deflussi e risorse idriche d’alta quota in vista della stagione invernale.

