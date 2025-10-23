Meteo, Kiruna sommersa dalla neve: la città artica della Svezia affronta il primo vero assalto dell’inverno | FOTO

Kiruna, la sentinella artica della Svezia, ha vissuto nelle ultime ore un episodio meteorologico che ha trasformato radicalmente il paesaggio urbano e rurale circostante. La città, già abituata ai rigori del clima subartico, si è trovata ad affrontare nevicate di intensità superiore alla norma per questo periodo dell’anno, con accumuli significativi che hanno imbiancato ogni angolo del territorio comunale. Il termometro ha oscillato tra -1°C e -6°C, valori che potrebbero sembrare nella norma per una località che dista appena 145 chilometri dal Circolo Polare Artico, ma che in realtà risultano leggermente inferiori alla media storica di ottobre. La particolarità di questo episodio nevoso risiede nell’intensità delle precipitazioni: non si è trattato della classica neve farinosa tipica delle temperature estremamente rigide, bensì di neve pesante e umida, caratteristica delle prime incursioni invernali quando la colonnina di mercurio si mantiene ancora prossima allo zero.

Un Manto Bianco che Ridisegna il Paesaggio

Gli accumuli si sono distribuiti uniformemente su tutta l’area, dalle zone pianeggianti del centro abitato fino alle pendici delle alture circostanti. La copertura nevosa presenta una densità elevata, risultato della natura umida della precipitazione, che ha creato uno strato compatto e persistente. Questa tipologia di neve, pur essendo più facile da spalare rispetto alla polvere ghiacciata del cuore dell’inverno, pone sfide specifiche per la viabilità e richiede interventi tempestivi da parte dei servizi comunali.

I residenti di Kiruna, pur essendo veterani delle condizioni invernali estreme, hanno commentato l’eccezionalità dell’evento per il periodo autunnale. Le nevicate si sono protratte per gran parte della giornata con episodi di intensità moderata-forte, creando una situazione che ha richiesto maggiore attenzione negli spostamenti e nelle attività quotidiane.

Prospettive per i Prossimi Giorni

Le previsioni meteo non lasciano sperare in un rapido ritorno a condizioni più miti. Le temperature sono destinate a mantenersi sotto lo zero anche nei giorni successivi, consolidando il manto nevoso già presente. I meteorologi locali prevedono possibili ulteriori precipitazioni, anche se di minore entità rispetto all’episodio principale. L’assenza di condizioni favorevoli allo scioglimento rapido della neve indica che Kiruna dovrà convivere con questo anticipo d’inverno per diverse settimane.

La comunità locale si prepara quindi ad adattarsi a questa nuova realtà stagionale con qualche settimana di anticipo rispetto al consueto, mentre i servizi di emergenza e manutenzione stradale restano in stato di allerta per garantire la sicurezza e la mobilità dei cittadini.