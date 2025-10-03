Meteo, la Majella ha messo il ‘cappello’: il proverbio abruzzese che annuncia l’inverno

Il proverbio “Quando la Majella mette il cappello” si riferisce al momento in cui la cima della montagna si copre della prima neve autunnale, assumendo l’aspetto di un cappello bianco. Questo fenomeno, ancora oggi, rappresenta un chiaro avviso dell’arrivo dell’inverno e di un marcato raffreddamento delle condizioni climatiche.
Valore pratico e tradizione contadina
In passato, la comparsa del cappello di neve sulla Majella era interpretata come un segnale concreto: proteggere i raccolti, mettere al sicuro il bestiame e prepararsi ai rigori della stagione fredda. Non a caso, il proverbio è spesso accompagnato dall’espressione “vendere le capre e comprare il mantello”, a testimonianza della necessità di tutelarsi dal freddo intenso più che mantenere animali poco resistenti all’inverno.
Cultura, natura e simbolismo
La Majella, considerata la montagna madre degli abruzzesi, diventa in questo proverbio un barometro naturale, capace di anticipare i cambiamenti stagionali. Al di là del suo valore meteorologico, il detto custodisce un profondo significato culturale: il “cappello di neve” è simbolo di ciclicità, di legame tra uomo e ambiente e di capacità di adattarsi ai ritmi della natura.
Attualità di un proverbio senza tempo
Nonostante oggi disponiamo di previsioni meteo moderne e precise, il proverbio “Quando la Majella mette il cappello” rimane una preziosa testimonianza di saggezza popolare, capace di raccontare in poche parole l’armonia tra le comunità abruzzesi e la forza della natura che le circonda.
