Meteo, la Majella ha messo il ‘cappello’: il proverbio abruzzese che annuncia l’inverno

Il proverbio “Quando la Majella mette il cappello” si riferisce al momento in cui la cima della montagna si copre della prima neve autunnale, assumendo l’aspetto di un cappello bianco. Questo fenomeno, ancora oggi, rappresenta un chiaro avviso dell’arrivo dell’inverno e di un marcato raffreddamento delle condizioni climatiche.

Valore pratico e tradizione contadina

In passato, la comparsa del cappello di neve sulla Majella era interpretata come un segnale concreto: proteggere i raccolti, mettere al sicuro il bestiame e prepararsi ai rigori della stagione fredda. Non a caso, il proverbio è spesso accompagnato dall’espressione “vendere le capre e comprare il mantello”, a testimonianza della necessità di tutelarsi dal freddo intenso più che mantenere animali poco resistenti all’inverno.