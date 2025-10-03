Meteo, le temperature massime di oggi: +10°C a Altamura

L’ondata di aria fredda settentrionale, che negli ultimi giorni ha provocato un marcato calo delle temperature e raffiche burrascose di Tramontana, è ormai in fase di esaurimento. La perturbazione collegata si sta allontanando dal Paese, favorendo un generale miglioramento del tempo sulle regioni del Centro-Sud già nella giornata di sabato 4 ottobre. Al Nord e sulla Toscana, invece, si assisterà a un nuovo aumento della nuvolosità, preludio all’arrivo di una perturbazione atlantica attesa tra la tarda serata di sabato e la giornata di domenica 5 ottobre. Il fronte attraverserà dapprima le regioni settentrionali, per poi spingersi rapidamente verso il Centro, la Campania e successivamente il Sud e la Sicilia.
Attenzione alle possibili criticità tra la Venezia Giulia, il Polesine, la Romagna, le Marche e i settori costieri dell’Adriatico, dove si potranno verificare precipitazioni localmente intense e abbondanti. La situazione sarà aggravata dal rinforzo dei venti, con raffiche fino a tempestose che nella mattinata di domenica potranno superare i 100 km/h, determinando condizioni di rischio soprattutto lungo le coste e nelle zone più esposte.
Temperature massime registrate in Italia
- +25°C a Cagliari
- +24°C a Catania
- +23°C a Gela, Lampedusa
- +22°C a Alghero, Trapani
- +21°C a Ferrara, Latina, Pantelleria
- +20°C a Albenga, Firenze, Frosinone, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Olbia, Palermo, Reggio Calabria
- +19°C a Bologna, Crotone, Guidonia, Napoli, Pisa, Roma
- +18°C a Bolzano, Brescia, Forlì, Messina, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Siena, Treviso, Venezia, Verona
- +17°C a Cervia, Cuneo, Milano, Perugia, Pesaro, Pescara, Rimini, Torino, Udine
- +16°C a Ancona, Bari, Benevento, Bergamo, Brindisi, Foggia, Mondovi, Rieti, Termoli, Viterbo
- +15°C a Ascoli Piceno, Fasano, Gallipoli, Teramo, Vasto
- +14°C a L’Aquila, Lecce, S.Maria Di Leuca
- +13°C a Avellino, Grottaglie, Matera, Norcia, Taranto
- +12°C a Chieti
- +11°C a Putignano
- +10°C a Alberobello, Altamura, Campobasso, Potenza
