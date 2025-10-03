Meteo, le temperature massime di oggi: +10°C a Altamura

L’ondata di aria fredda settentrionale, che negli ultimi giorni ha provocato un marcato calo delle temperature e raffiche burrascose di Tramontana, è ormai in fase di esaurimento. La perturbazione collegata si sta allontanando dal Paese, favorendo un generale miglioramento del tempo sulle regioni del Centro-Sud già nella giornata di sabato 4 ottobre. Al Nord e sulla Toscana, invece, si assisterà a un nuovo aumento della nuvolosità, preludio all’arrivo di una perturbazione atlantica attesa tra la tarda serata di sabato e la giornata di domenica 5 ottobre. Il fronte attraverserà dapprima le regioni settentrionali, per poi spingersi rapidamente verso il Centro, la Campania e successivamente il Sud e la Sicilia.

Attenzione alle possibili criticità tra la Venezia Giulia, il Polesine, la Romagna, le Marche e i settori costieri dell’Adriatico, dove si potranno verificare precipitazioni localmente intense e abbondanti. La situazione sarà aggravata dal rinforzo dei venti, con raffiche fino a tempestose che nella mattinata di domenica potranno superare i 100 km/h, determinando condizioni di rischio soprattutto lungo le coste e nelle zone più esposte.