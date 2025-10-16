Meteo, le temperature massime di oggi: +11°C a Campobasso

L’intenso vortice ciclonico che sta interessando il Sud Italia e la Sicilia tenderà nelle prossime ore a spostarsi gradualmente verso i Balcani, segnando una lenta attenuazione del maltempo. Tuttavia, nella giornata di venerdì 17 ottobre, il sistema di bassa pressione riuscirà ancora a influenzare il tempo su alcune zone del medio-basso Adriatico, sull’estremo Sud e sulla Sicilia, dove saranno possibili piogge sparse e locali rovesci. Nel frattempo, l’alta pressione che continua a dominare sull’Europa centro-settentrionale garantirà condizioni di maggiore stabilità sul Nord e sul resto del Centro Italia, dove il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso e le temperature rimarranno miti per il periodo.

Questo quadro di relativa tranquillità, però, potrebbe avere vita breve: già nel corso del weekend è atteso un nuovo peggioramento del tempo sulle regioni meridionali, determinato dall’arrivo di una perturbazione di origine africana. Tale sistema, sospinto da correnti umide meridionali, potrebbe riportare piogge e temporali localmente intensi, in particolare sulle Isole Maggiori e sui settori ionici della Calabria e della Puglia.

Nel complesso, l’Italia continuerà a essere divisa in due: tempo stabile e asciutto al Centro-Nord, mentre il Sud resterà sotto l’influenza di correnti instabili e perturbate, con un autunno che mostra ancora il suo volto più dinamico.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Lampedusa

a Lampedusa +24°C a Albenga, Alghero, Cagliari, Catania, Palermo, Reggio Calabria, Roma

a Albenga, Alghero, Cagliari, Catania, Palermo, Reggio Calabria, Roma +23°C a Gela, Genova, Grosseto, Guidonia, Latina, Messina, Pisa, Trapani

a Gela, Genova, Grosseto, Guidonia, Latina, Messina, Pisa, Trapani +22°C a Firenze, Lamezia Terme, Pantelleria, Viterbo

a Firenze, Lamezia Terme, Pantelleria, Viterbo +21°C a Ferrara, Olbia, Perugia, Rieti

a Ferrara, Olbia, Perugia, Rieti +20°C a Bologna, Bolzano, Brescia, Cervia, Forlì, Frosinone, Siena

a Bologna, Bolzano, Brescia, Cervia, Forlì, Frosinone, Siena +19°C a Ancona, Aosta, Brindisi, Crotone, Grottaglie, Lecce, Milano, Novara, Padova, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Rimini, S. Maria Di Leuca, Termoli, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona

a Ancona, Aosta, Brindisi, Crotone, Grottaglie, Lecce, Milano, Novara, Padova, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Rimini, S. Maria Di Leuca, Termoli, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona +18°C a Bari, Bergamo, Cuneo, Napoli, Torino, Vasto

a Bari, Bergamo, Cuneo, Napoli, Torino, Vasto +17°C a Mondovì

a Mondovì +16°C a Benevento, Foggia, L’Aquila

a Benevento, Foggia, L’Aquila +15°C a Chieti

a Chieti +13°C a Avellino

a Avellino +11°C a Campobasso, Potenza

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: