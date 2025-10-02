Meteo, le temperature massime di oggi: +11°C a Chieti

Il vortice ciclonico che ha attraversato la nostra Penisola da nord a sud si appresta ormai a lasciare definitivamente l’Italia. Nella giornata di venerdì gli ultimi fenomeni instabili riguarderanno soltanto l’estremo Sud, prima di un graduale miglioramento. La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni meteo più stabili e generalmente asciutte su gran parte del Centro-Sud, dove non mancheranno ampie schiarite. Diversa invece la situazione al Nord e sulla Toscana, con nuvolosità in aumento già dal pomeriggio.

Tra la fine di sabato e la giornata di domenica, l’ingresso di correnti occidentali più umide porterà verso l’Italia una nuova perturbazione. Il sistema attraverserà rapidamente la Penisola da nord a sud, determinando piogge e instabilità entro la serata di domenica.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Cagliari

a Cagliari +25°C a Catania, Gela

a Catania, Gela +24°C a Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria, Trapani

a Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria, Trapani +23°C a Alghero, Palermo

a Alghero, Palermo +22°C a Latina, Messina, Pantelleria

a Latina, Messina, Pantelleria +21°C a Albenga, Genova, Olbia

a Albenga, Genova, Olbia +20°C a Crotone, Ferrara, Frosinone, Guidonia, Napoli, Roma

a Crotone, Ferrara, Frosinone, Guidonia, Napoli, Roma +19°C a Bari, Benevento, Brindisi, Firenze, Foggia, Grosseto, Lecce, Novara, Pisa, Taranto, Termoli, Torino, Treviso, Udine

a Bari, Benevento, Brindisi, Firenze, Foggia, Grosseto, Lecce, Novara, Pisa, Taranto, Termoli, Torino, Treviso, Udine +18°C a Aosta, Bologna, Bolzano, Brescia, Cervia, Cuneo, Forli, Grottaglie, Milano, Padova, Piacenza, S Maria Di Leuca, Venezia, Verona

a Aosta, Bologna, Bolzano, Brescia, Cervia, Cuneo, Forli, Grottaglie, Milano, Padova, Piacenza, S Maria Di Leuca, Venezia, Verona +17°C a Bergamo, Parma, Pesaro, Rimini, Siena

a Bergamo, Parma, Pesaro, Rimini, Siena +16°C a Ancona, Mondovì, Rieti, Viterbo

a Ancona, Mondovì, Rieti, Viterbo +15°C a Perugia, San Benedetto del Tronto, Vasto

a Perugia, San Benedetto del Tronto, Vasto +14°C a Ascoli Piceno, Pescara

a Ascoli Piceno, Pescara +13°C a Avellino, Giulianova, L’Aquila, Teramo

a Avellino, Giulianova, L’Aquila, Teramo +12°C a Potenza, Norcia

a Potenza, Norcia +11°C a Chieti

