Meteo, le temperature massime di oggi: +12°C a Chieti

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni nel complesso stabili su gran parte dell’Italia, grazie alla persistenza dell’alta pressione che continuerà a proteggere il Nord, il Centro e la Sardegna. Su queste aree il tempo si manterrà per lo più soleggiato, anche se non mancheranno momenti di variabilità, con nubi in transito soprattutto tra il Nord-Ovest e il medio versante adriatico nella giornata di sabato, e qualche annuvolamento in più domenica sul Triveneto. Scenario diverso invece per le estreme regioni meridionali, dove l’avvicinamento di un nuovo vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa porterà un aumento dell’instabilità. Tra sabato e domenica, infatti, il passaggio del sistema depressionario sullo Ionio potrà determinare rovesci e temporali sparsi, specie tra Calabria e Sicilia, in successivo spostamento verso la Grecia.

A inizio della prossima settimana, il quadro meteorologico subirà un netto cambiamento. Da lunedì, infatti, una perturbazione atlantica farà il suo ingresso sul Nord Italia, ponendo fine alla lunga fase anticiclonica che da giorni domina la scena. Il fronte porterà piogge diffuse e localmente intense, soprattutto sui settori alpini e prealpini, segnando il ritorno del maltempo e un graduale calo delle temperature anche al Centro.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Catania

a Catania +24°C a Alghero, Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria

a Alghero, Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria +23°C a Cagliari, Gela, Genova, Napoli, Trapani

a Cagliari, Gela, Genova, Napoli, Trapani +22°C a Albenga, Crotone, Grosseto, Guidonia, Latina, Lecce, Messina, Olbia, Palermo, Pantelleria, Roma

a Albenga, Crotone, Grosseto, Guidonia, Latina, Lecce, Messina, Olbia, Palermo, Pantelleria, Roma +21°C a Ferrara, Firenze, Pisa

a Ferrara, Firenze, Pisa +20°C a Bolzano, Grottaglie, Udine, Verona

a Bolzano, Grottaglie, Udine, Verona +19°C a Bologna, Brescia, Brindisi, Milano, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Rieti, Siena, S. Maria Di Leuca, Treviso, Trieste, Venezia, Viterbo

a Bologna, Brescia, Brindisi, Milano, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Rieti, Siena, S. Maria Di Leuca, Treviso, Trieste, Venezia, Viterbo +18°C a Aosta, Bari, Bergamo, Frosinone, Perugia, Torino

a Aosta, Bari, Bergamo, Frosinone, Perugia, Torino +17°C a Benevento, Cervia, Cuneo, Forlì, Termoli

a Benevento, Cervia, Cuneo, Forlì, Termoli +16°C a Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Mondovì, Pescara, Rimini

a Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Mondovì, Pescara, Rimini +15°C a Foggia, L’Aquila, Norcia, Pesaro, Potenza, Teramo, Vasto

a Foggia, L’Aquila, Norcia, Pesaro, Potenza, Teramo, Vasto +12°C a Campobasso, Chieti

