Meteo, le temperature massime di oggi: +12°C a Cuneo

Il ritorno delle correnti atlantiche sull’Europa segna la conclusione del lungo periodo di stabilità anticiclonica che ha dominato l’Italia nelle ultime settimane. Dopo giorni caratterizzati da assenza di piogge e da un marcato peggioramento della qualità dell’aria sulla Pianura Padana, una nuova perturbazione atlantica è pronta a cambiare lo scenario meteorologico. Nel corso di martedì 21 ottobre il maltempo si estenderà progressivamente dal Nord verso le regioni del Centro e del Sud, portando precipitazioni diffuse e un generale aumento della nuvolosità. I fenomeni risulteranno più organizzati lungo le aree tirreniche e sui rilievi appenninici, mentre sul resto del Paese si assisterà a un graduale calo termico.

Il passaggio del fronte sarà accompagnato da un temporaneo abbassamento delle temperature massime diurne, più sensibile al Centro-Nord, dove i valori torneranno su livelli più vicini alle medie stagionali. Si tratterà di un cambiamento significativo dopo una fase insolitamente mite e stabile, preludio a un periodo più dinamico e tipicamente autunnale.

Temperature massime registrate in Italia

+24°C a Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Reggio Calabria

a Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Reggio Calabria +23°C a Alghero, Cagliari, Catania, Grosseto

a Alghero, Cagliari, Catania, Grosseto +22°C a Benevento, Gela, Grottaglie, Guidonia, Messina, Napoli, Palermo, Pantelleria, Trapani

a Benevento, Gela, Grottaglie, Guidonia, Messina, Napoli, Palermo, Pantelleria, Trapani +21°C a Ancona, Foggia, Frosinone, Latina, Lecce, Roma

a Ancona, Foggia, Frosinone, Latina, Lecce, Roma +20°C a Crotone, Perugia, Pescara, Termoli, Viterbo

a Crotone, Perugia, Pescara, Termoli, Viterbo +19°C a Arezzo, Avellino, Bari, Brindisi, L’Aquila, Pesaro, Rieti, Siena, Vasto

a Arezzo, Avellino, Bari, Brindisi, L’Aquila, Pesaro, Rieti, Siena, Vasto +18°C a Chieti, Ferrara, Firenze, Pisa, Rimini

a Chieti, Ferrara, Firenze, Pisa, Rimini +17°C a Bologna, Campobasso, Cervia, Forlì, Genova, Potenza, S. Maria di Leuca, Verbania

a Bologna, Campobasso, Cervia, Forlì, Genova, Potenza, S. Maria di Leuca, Verbania +16°C a La Spezia, Treviso, Venezia

a La Spezia, Treviso, Venezia +15°C a Albenga, Bolzano, Brescia, Parma, Udine, Verona

a Albenga, Bolzano, Brescia, Parma, Udine, Verona +14°C a Alessandria, Asti

a Alessandria, Asti +13°C a Bergamo, Milano, Novara, Piacenza, Torino

a Bergamo, Milano, Novara, Piacenza, Torino +12°C a Biella, Cuneo

a Biella, Cuneo +11°C a Mondovì

