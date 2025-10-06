Meteo, le temperature massime di oggi: +13°C a Campobasso

La fase di maltempo che ha interessato l’Italia nelle ultime ore va gradualmente esaurendosi, anche se una residua circolazione depressionaria continuerà ancora per poco a influenzare le regioni meridionali. Qui insisteranno venti settentrionali sostenuti e piuttosto freschi, accompagnati da temperature inferiori alle medie del periodo e da qualche nube di passaggio, con piogge sporadiche tra il medio Adriatico e il Sud peninsulare. Sul resto del Paese, invece, si consolida il ritorno dell’alta pressione, che favorirà un progressivo miglioramento del tempo con cieli più sereni e clima via via più mite. Le temperature torneranno a salire, riportandosi su valori prossimi o leggermente superiori alle medie stagionali, segnando così l’inizio di una fase più stabile e tipicamente autunnale.

In sintesi: nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da condizioni meteorologiche più stabili, con sole prevalente e un graduale rialzo termico, mentre al Sud e sul medio Adriatico persisteranno ancora per poco venti freschi e locali piogge.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Catania

a Catania +25°C a Cagliari, Gela

a Cagliari, Gela +24°C a Alghero, Lampedusa, Latina, Reggio Calabria

a Alghero, Lampedusa, Latina, Reggio Calabria +23°C a Catanzaro, Guidonia, Lamezia Terme, Olbia, Roma, Trapani

a Catanzaro, Guidonia, Lamezia Terme, Olbia, Roma, Trapani +22°C a Albenga, Cosenza, Ferrara, Firenze, Frosinone, Grosseto, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Pantelleria

a Albenga, Cosenza, Ferrara, Firenze, Frosinone, Grosseto, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Pantelleria +21°C a Aosta, Bolzano, Crotone, Forlì, Genova, Milano, Perugia, Piacenza, Siena, Torino, Viterbo

a Aosta, Bolzano, Crotone, Forlì, Genova, Milano, Perugia, Piacenza, Siena, Torino, Viterbo +20°C a Bologna, Brescia, Cervia, Cuneo, Grottaglie, Lecce, Parma, Pescara, Pisa, Rieti, Verona

a Bologna, Brescia, Cervia, Cuneo, Grottaglie, Lecce, Parma, Pescara, Pisa, Rieti, Verona +19°C a Benevento, Bergamo, Brindisi, Foggia, Mondovì, Rimini, Santa Maria di Leuca, Termoli, Treviso, Udine

a Benevento, Bergamo, Brindisi, Foggia, Mondovì, Rimini, Santa Maria di Leuca, Termoli, Treviso, Udine +18°C a Ancona, Bari, Norcia, Pesaro, Vasto

a Ancona, Bari, Norcia, Pesaro, Vasto +17°C a L’Aquila

a L’Aquila +16°C a Avellino, Venezia

a Avellino, Venezia +13°C a Campobasso, Potenza

