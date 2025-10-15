Meteo, le temperature massime di oggi: +13°C a Potenza

L’alta pressione, ancora ben salda sull’Europa nord-occidentale, continua a estendersi verso le regioni settentrionali dell’Italia, dove il tempo si mantiene stabile e prevalentemente soleggiato. I settori centro-meridionali del Paese restano invece esposti all’influenza di un vortice di bassa pressione che, anche nelle prossime ore, darà origine a precipitazioni localmente intense soprattutto al Sud e in Sicilia. Durante la giornata di venerdì, le regioni meridionali e quelle del medio Adriatico saranno ancora interessate da piogge e rovesci sparsi, ma con tendenza a un graduale miglioramento nella seconda parte della giornata.

Nel frattempo, correnti più fredde da est determineranno un generale calo delle temperature, riportandole su valori più consoni alla stagione autunnale.

Tendenza per il weekend

Nel fine settimana, salvo residua instabilità sul basso Adriatico e sullo Ionio, si prospetta un temporaneo ritorno a condizioni più stabili. Tuttavia, nuovi impulsi perturbati potrebbero raggiungere il Mediterraneo all’inizio della prossima settimana, mantenendo il tempo variabile e dinamico su parte della Penisola.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a S. Maria di Leuca

a S. Maria di Leuca +26°C a Cagliari, Lampedusa

a Cagliari, Lampedusa +25°C a Catania

a Catania +24°C a Albenga, Genova, Guidonia, Reggio Calabria, Roma

a Albenga, Genova, Guidonia, Reggio Calabria, Roma +23°C a Alghero, Grosseto, Latina, Palermo, Viterbo

a Alghero, Grosseto, Latina, Palermo, Viterbo +22°C a Ferrara, Firenze, Grottaglie, Lamezia Terme, Messina, Pantelleria, Perugia, Pisa, Rieti, Taranto, Trapani, Trieste

a Ferrara, Firenze, Grottaglie, Lamezia Terme, Messina, Pantelleria, Perugia, Pisa, Rieti, Taranto, Trapani, Trieste +21°C a Bologna, Bolzano, Brescia, Forli, Frosinone, Gela, Lecce, Parma, Siena, Udine, Verona

a Bologna, Bolzano, Brescia, Forli, Frosinone, Gela, Lecce, Parma, Siena, Udine, Verona +20°C a Ancona, Bari, Benevento, Brindisi, Cervia, Milano, Napoli, Novara, Padova, Pesaro, Pescara, Piacenza, Rimini, Treviso, Venezia

a Ancona, Bari, Benevento, Brindisi, Cervia, Milano, Napoli, Novara, Padova, Pesaro, Pescara, Piacenza, Rimini, Treviso, Venezia +19°C a Aosta, Bergamo, Cuneo, Foggia, L’Aquila, Termoli, Torino, Vasto

a Aosta, Bergamo, Cuneo, Foggia, L’Aquila, Termoli, Torino, Vasto +18°C a Olbia

a Olbia +17°C a Crotone

a Crotone +16°C a Avellino, Chieti

a Avellino, Chieti +15°C a Campobasso

a Campobasso +13°C a Potenza

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: