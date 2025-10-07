Meteo, le temperature massime di oggi: +13°C a Potenza

Sull’Italia meridionale persiste ancora una circolazione settentrionale sostenuta, responsabile dei venti di Tramontana a tratti burrascosi, alimentati dalla depressione stazionaria sul Mar Egeo. Questa configurazione mantiene l’aria piuttosto fresca e le temperature inferiori alla media stagionale, almeno fino a metà settimana. Nella seconda parte della settimana, tuttavia, la situazione tenderà a migliorare gradualmente: la depressione si sposterà verso il Mar Nero, mentre l’alta pressione in espansione dall’Europa occidentale raggiungerà anche il Mediterraneo centrale. Di conseguenza, i venti settentrionali perderanno forza e sulle regioni meridionali affluirà aria più mite, riportando le temperature su valori più consoni al periodo e condizioni di tempo più stabile.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Catania

a Catania +25°C a Cagliari, Latina

a Cagliari, Latina +24°C a Guidonia, Lampedusa, Novara, Olbia, Roma-Urbe

a Guidonia, Lampedusa, Novara, Olbia, Roma-Urbe +23°C a Albenga, Alghero, Benevento, Ferrara, Forlì, Frosinone, Gela, Grosseto, Napoli, Piacenza, Torino, Trapani

a Albenga, Alghero, Benevento, Ferrara, Forlì, Frosinone, Gela, Grosseto, Napoli, Piacenza, Torino, Trapani +22°C a Bologna, Bolzano, Brescia, Crotone, Cuneo, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Mondovì, Palermo, Pantelleria, Parma, Perugia, Pesaro, Reggio Calabria, Siena, Viterbo

a Bologna, Bolzano, Brescia, Crotone, Cuneo, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Mondovì, Palermo, Pantelleria, Parma, Perugia, Pesaro, Reggio Calabria, Siena, Viterbo +21°C a Bergamo, Cervia, Foggia, Genova, Pescara, Pisa, Rieti, Teramo, Udine, Verona

a Bergamo, Cervia, Foggia, Genova, Pescara, Pisa, Rieti, Teramo, Udine, Verona +20°C a Ancona, Grottaglie, L’Aquila, Messina, Padova, Treviso

a Ancona, Grottaglie, L’Aquila, Messina, Padova, Treviso +19°C a Avellino, Bari, Brindisi, Lecce, Rimini, Vasto

a Avellino, Bari, Brindisi, Lecce, Rimini, Vasto +18°C a Santa Maria di Leuca, Venezia

a Santa Maria di Leuca, Venezia +17°C a Chieti

a Chieti +15°C a Campobasso

a Campobasso +13°C a Potenza

