Meteo, le temperature massime di oggi: +13°C a Treviso

La perturbazione che ha interessato la Penisola durante la giornata di domenica 5 ottobre si sta ormai allontanando verso i Balcani, lasciando dietro di sé un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nelle prossime ore, il centro della circolazione depressionaria si sposterà sulla Grecia, continuando tuttavia a esercitare una certa influenza sulle regioni meridionali italiane. Su queste aree persisteranno venti settentrionali sostenuti, localmente forti lungo i litorali adriatici e ionici, con un clima più fresco della norma e qualche nube residua capace di portare ancora brevi piogge o rovesci isolati, in particolare tra Puglia, Calabria e Sicilia nord-orientale.

Sul resto d’Italia, invece, si farà strada un progressivo rinforzo dell’alta pressione, che riporterà stabilità atmosferica e cieli sereni o poco nuvolosi, specie al Centro-Nord. Le temperature tenderanno a risalire lentamente, tornando entro valori in linea con le medie stagionali o leggermente al di sopra nei prossimi giorni.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Catania, Palermo

a Catania, Palermo +26°C a Lampedusa, Pescara, Reggio Calabria

a Lampedusa, Pescara, Reggio Calabria +25°C a Cagliari, Crotone, Pantelleria, Termoli, Trapani, Vasto

a Cagliari, Crotone, Pantelleria, Termoli, Trapani, Vasto +24°C a Albenga, Gela, Genova, Teramo

a Albenga, Gela, Genova, Teramo +23°C a Alghero, Grosseto, Lamezia Terme, Lecce, Olbia, Roma, Viterbo

a Alghero, Grosseto, Lamezia Terme, Lecce, Olbia, Roma, Viterbo +22°C a Alessandria, Asti, Chieti, Grottaglie, Napoli, Torino

a Alessandria, Asti, Chieti, Grottaglie, Napoli, Torino +21°C a Bari, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Pisa, S.Maria Di Leuca

a Bari, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Pisa, S.Maria Di Leuca +20°C a Ancona, Benevento, Foggia, Perugia, Rieti

a Ancona, Benevento, Foggia, Perugia, Rieti +19°C a Firenze, L’Aquila, Mondovi, Piacenza, Siena

a Firenze, L’Aquila, Mondovi, Piacenza, Siena +18°C a Aosta, Avellino, Bolzano, Parma, Rimini, Trieste

a Aosta, Avellino, Bolzano, Parma, Rimini, Trieste +17°C a Bergamo, Brescia, Pesaro, Ravenna

a Bergamo, Brescia, Pesaro, Ravenna +16°C a Cervia, Cesenatico, Forli, Potenza

a Cervia, Cesenatico, Forli, Potenza +15°C a Bologna, Ferrara, Verona

a Bologna, Ferrara, Verona +14°C a Gorizia, Padova, Pordenone, Udine, Venezia

a Gorizia, Padova, Pordenone, Udine, Venezia +13°C a Treviso.

