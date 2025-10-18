Meteo, le temperature massime di oggi: +14°C a Campobasso

La settimana si concluderà con condizioni di tempo stabile su gran parte d’Italia, salvo qualche residua instabilità sulle estreme regioni meridionali, ancora interessate dagli ultimi effetti della perturbazione di origine nordafricana, in rapido allontanamento verso la Grecia. Nel frattempo, correnti più fresche orientali favoriranno un leggero calo termico in diverse aree del Paese, specie lungo l’Adriatico e nelle zone interne del Centro. Da lunedì 20 ottobre lo scenario meteorologico cambierà in modo significativo: le correnti atlantiche torneranno a interessare il continente europeo, riportando nuvolosità e piogge sulle regioni settentrionali. Si interromperà così il lungo periodo di stabilità anticiclonica che ha caratterizzato le ultime settimane e che ha contribuito a un marcato accumulo di inquinanti in Pianura Padana.

Il peggioramento sarà più evidente tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, quando il fronte perturbato raggiungerà anche il Centro e il Sud, determinando un generale aumento dell’instabilità e segnando di fatto l’avvio di una fase più dinamica e tipicamente autunnale sul nostro Paese.

Temperature massime registrate in Italia

+24°C a Alghero, Cagliari

a Alghero, Cagliari +23°C a Catania, Crotone, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Roma

a Catania, Crotone, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Roma +22°C a Firenze, Grosseto, Grottaglie, Lecce, Messina, Napoli, Pisa

a Firenze, Grosseto, Grottaglie, Lecce, Messina, Napoli, Pisa +21°C a Albenga, Ferrara, Genova, Perugia, Rieti, Siena, Taranto, Trapani, Trieste, Viterbo

a Albenga, Ferrara, Genova, Perugia, Rieti, Siena, Taranto, Trapani, Trieste, Viterbo +20°C a Bologna, Brescia, Brindisi, Forlì, Padova, Pantelleria, Santa Maria di Leuca, Venezia

a Bologna, Brescia, Brindisi, Forlì, Padova, Pantelleria, Santa Maria di Leuca, Venezia +19°C a Avellino, Bari, Bolzano, Cervia, Foggia, Milano, Norcia, Novara, Parma, Pescara, Piacenza, Rimini, Termoli, Torino, Treviso, Udine, Verona

a Avellino, Bari, Bolzano, Cervia, Foggia, Milano, Norcia, Novara, Parma, Pescara, Piacenza, Rimini, Termoli, Torino, Treviso, Udine, Verona +18°C a Ancona, Benevento, Bergamo, Cuneo, Pesaro, Vasto

a Ancona, Benevento, Bergamo, Cuneo, Pesaro, Vasto +17°C a L’Aquila, Mondovì

a L’Aquila, Mondovì +16°C a Aosta, Chieti, Potenza

a Aosta, Chieti, Potenza +14°C a Campobasso.

