Meteo, le temperature massime di oggi: +14°C a Piacenza

Secondo gli ultimi aggiornamenti, dalle prime ore di giovedì 23 ottobre una perturbazione atlantica intensa (la quinta del mese) raggiungerà rapidamente l’Italia, innescando una fase di maltempo diffuso. Il sistema si allontanerà verso est ma persisteranno venti dai quadranti settentrionali, responsabili di un calo termico (più sensibile al Centro-Sud e sui rilievi; pianure del Nord con valori più contenuti).
Aree più esposte e fenomeni attesi
- Nord e regioni tirreniche: piogge abbondanti e temporali localmente forti.
- Venti intensi su coste e rilievi, con possibili mareggiate e disagi alla viabilità.
Weekend: pausa breve, poi nuovo peggioramento
- Sabato: prevalenza di tempo stabile e ampie schiarite su gran parte del Paese.
- Domenica: probabile nuova perturbazione in arrivo su Sardegna e regioni centrali, con nubi diffuse e nuove piogge.
Temperature massime registrate in Italia
- +28°C a Olbia
- +27°C a Lampedusa, Reggio Calabria
- +26°C a Catania, Chieti
- +25°C a Cagliari, Messina
- +24°C a Alghero, Benevento, Crotone, Foggia, Gela, Palermo, Pantelleria, Pescara, Trapani
- +23°C a Brindisi, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Lamezia Terme, Latina, Lecce
- +22°C a Bari, Napoli, Pisa, Rimini, Roma, S.Maria Di Leuca, Viterbo
- +21°C a Albenga, Avellino, Cervia, Siena, Termoli, Vasto
- +20°C a Ancona, Campobasso, Forlì, Frosinone, Pesaro
- +19°C a Firenze, Genova, L’Aquila
- +18°C a Milano, Novara, Potenza, Rieti, Torino
- +17°C a Aosta, Bolzano, Trieste
- +16°C a Bergamo, Brescia, Cuneo, Ferrara, Mondovì, Padova, Treviso, Udine, Verona
- +15°C a Bologna, Parma, Venezia
- +14°C a Piacenza
