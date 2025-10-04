Meteo, le temperature massime di oggi: +15°C a Milano

Una nuova perturbazione è in rapido avvicinamento all’Italia e nelle prossime ore determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. I primi segnali di instabilità si manifesteranno sul Nord e sulla Toscana, con nubi in aumento e precipitazioni sparse, mentre entro la giornata di domenica 5 ottobre il maltempo si estenderà a gran parte del Paese. Le più recenti proiezioni confermano la possibilità di piogge intense e di venti molto forti, che potranno raggiungere o superare i 100 km/h soprattutto lungo il versante adriatico e sulle aree costiere. Si attendono mari agitati e raffiche di burrasca capaci di generare mareggiate e locali criticità idrogeologiche.

Il quadro meteorologico sarà dominato da un’intensa ventilazione e da precipitazioni diffuse, più frequenti al Centro e al Sud, mentre un graduale miglioramento è atteso solo nella seconda parte di lunedì, con il ritorno di condizioni più stabili a partire dalle regioni settentrionali.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Cagliari

a Cagliari +26°C a Catania

a Catania +25°C a Alghero, Olbia

a Alghero, Olbia +24°C a Lampedusa

a Lampedusa +23°C a Albenga, Reggio Calabria, Trapani

a Albenga, Reggio Calabria, Trapani +22°C a Ferrara, Forlì, Gela, Palermo, Pantelleria, Roma

a Ferrara, Forlì, Gela, Palermo, Pantelleria, Roma +21°C a Ascoli Piceno, Benevento, Bologna, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Napoli, Perugia, Viterbo

a Ascoli Piceno, Benevento, Bologna, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Napoli, Perugia, Viterbo +20°C a Ancona, Cervia, Genova, Grosseto, Grottaglie, L’Aquila, Pescara, Pisa, Rieti, Rimini, Siena, Teramo

a Ancona, Cervia, Genova, Grosseto, Grottaglie, L’Aquila, Pescara, Pisa, Rieti, Rimini, Siena, Teramo +19°C a Avellino, Crotone, Matera, Norcia, Parma, Pesaro, Taranto, Termoli, Verona

a Avellino, Crotone, Matera, Norcia, Parma, Pesaro, Taranto, Termoli, Verona +18°C a Aosta, Bari, Brindisi, Lecce, Piacenza, S.Maria Di Leuca, Vasto

a Aosta, Bari, Brindisi, Lecce, Piacenza, S.Maria Di Leuca, Vasto +17°C a Brescia, Chieti, Cuneo, Padova, Torino, Trieste

a Brescia, Chieti, Cuneo, Padova, Torino, Trieste +16°C a Altamura, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Gorizia, Potenza, Treviso, Venezia

a Altamura, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Gorizia, Potenza, Treviso, Venezia +15°C a Milano, Mondovì, Novara, Udine.

