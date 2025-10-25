Meteo, le temperature massime di oggi: +15°C a Piacenza

Il fine settimana si apre all’insegna della variabilità atmosferica sul Mediterraneo e sull’Italia, dove il transito di alcuni impulsi instabili continua a influenzare le condizioni meteorologiche. La perturbazione che nelle ultime ore ha raggiunto il Centro-Sud si sta spostando verso i Balcani, ma domenica 26 lascerà ancora residue e deboli piogge, specie al Sud e sul medio Adriatico. Tra il pomeriggio e la sera di domenica, un nuovo fronte atlantico attraverserà rapidamente l’estremo Nord-Est, con la possibilità di rovesci e locali temporali. Il passaggio sarà veloce e preluderà a un graduale cambio di scenario.

Nei primi giorni della prossima settimana è atteso un miglioramento grazie a un aumento della pressione atmosferica, con tempo in prevalenza stabile e soleggiato e clima mite nelle ore diurne. Faranno eccezione i settori alpini più settentrionali, che lunedì 27 potranno vedere nuvolosità e precipitazioni sparse per l’addossarsi di una nuova perturbazione nord-atlantica sul versante estero delle Alpi.

Temperature massime egistrate in Italia

+28°C a Catania

a Catania +26°C a Lampedusa

a Lampedusa +25°C a Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trapani

a Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trapani +24°C a Cagliari, Messina, Pantelleria, Termoli

a Cagliari, Messina, Pantelleria, Termoli +23°C a Bari, Brindisi, Crotone, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Olbia

a Bari, Brindisi, Crotone, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Olbia +22°C a Alghero, Ancona, Cervia, Foggia, Gela, Grosseto, Napoli, Pesaro, Rimini

a Alghero, Ancona, Cervia, Foggia, Gela, Grosseto, Napoli, Pesaro, Rimini +21°C a Forlì, Roma, S.Maria Di Leuca, Trieste, Vasto

a Forlì, Roma, S.Maria Di Leuca, Trieste, Vasto +20°C a Albenga, Benevento, Firenze, Genova, Perugia, Pisa

a Albenga, Benevento, Firenze, Genova, Perugia, Pisa +19°C a Avellino, Brescia, Siena, Viterbo

a Avellino, Brescia, Siena, Viterbo +18°C a Bologna, Ferrara, Frosinone, Padova, Rieti, Treviso, Verona

a Bologna, Ferrara, Frosinone, Padova, Rieti, Treviso, Verona +17°C a Bergamo, Campobasso, L’Aquila, Parma, Udine

a Bergamo, Campobasso, L’Aquila, Parma, Udine +16°C a Cuneo, Milano, Mondovì, Novara, Potenza, Torino, Venezia

a Cuneo, Milano, Mondovì, Novara, Potenza, Torino, Venezia +15°C a Bolzano, Piacenza

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: