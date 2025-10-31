Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Catanzaro

L’ultima perturbazione di ottobre ha quasi concluso il suo passaggio sulla Penisola. Nella giornata di Ognissanti tenderà ad allontanarsi verso i Balcani, lasciando soltanto piogge deboli e isolate sulle estreme regioni meridionali. Anche la ventilazione andrà attenuandosi, favorendo un generale miglioramento. Il 1° novembre sarà dunque stabile in gran parte d’Italia: al Nord persisteranno nubi estese, mentre al Centro prevarranno schiarite e tratti soleggiati più ampi. La tregua sarà breve. Domenica l’ingresso della prima perturbazione di novembre riporterà un peggioramento a partire dal Nord-Ovest, con rovesci e temporali anche intensi, in successiva estensione al Nord-Est. Sulle Alpi tornerà la neve intorno ai 2000 metri, con quota in calo in serata.

L’instabilità raggiungerà gradualmente anche le regioni centrali, a partire dalla Toscana: entro fine giornata nubi e piogge si estenderanno a Marche, Umbria e Lazio, inaugurando una fase più dinamica e tipicamente autunnale.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C : Benevento

: Benevento +25°C : Catania, Latina

: Catania, Latina +24°C : Cagliari, Foggia, Guidonia, Lampedusa, Napoli, Roma

: Cagliari, Foggia, Guidonia, Lampedusa, Napoli, Roma +23°C : Avellino, Bari, Frosinone, Gela, Palermo, Reggio Calabria

: Avellino, Bari, Frosinone, Gela, Palermo, Reggio Calabria +22°C : Alghero, Brindisi, Firenze, Grosseto, Grottaglie, Olbia, Pisa, Trapani

: Alghero, Brindisi, Firenze, Grosseto, Grottaglie, Olbia, Pisa, Trapani +21°C : Albenga, Lamezia Terme, L’Aquila, Lecce, Messina, Pantelleria, Perugia, Pescara, Rieti, Viterbo

: Albenga, Lamezia Terme, L’Aquila, Lecce, Messina, Pantelleria, Perugia, Pescara, Rieti, Viterbo +20°C : S.Maria Di Leuca, Trieste

: S.Maria Di Leuca, Trieste +19°C : Crotone, Genova, Potenza, Termoli, Venezia

: Crotone, Genova, Potenza, Termoli, Venezia +18°C : Ancona, Brescia, Cosenza, Cuneo, Forlì, Padova, Pesaro, Rimini, Torino, Udine, Vasto, Verona

: Ancona, Brescia, Cosenza, Cuneo, Forlì, Padova, Pesaro, Rimini, Torino, Udine, Vasto, Verona +17°C : Cervia, Treviso

: Cervia, Treviso +16°C : Bergamo, Bologna, Bolzano, Catanzaro, Ferrara, Milano, Novara

: Bergamo, Bologna, Bolzano, Catanzaro, Ferrara, Milano, Novara +15°C : Parma, Piacenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: