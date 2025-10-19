Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Venezia

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da un netto cambio di circolazione, con il ritorno delle correnti atlantiche sul continente europeo. In questo nuovo contesto, una perturbazione raggiungerà l’Italia a partire da lunedì, portando le prime piogge al Nord e ponendo fine al prolungato periodo di stabilità anticiclonica che ha dominato gli ultimi giorni, accompagnato da assenza di precipitazioni e alti livelli di inquinamento atmosferico in Pianura Padana. Successivamente, tra martedì e mercoledì, il maltempo si estenderà verso le regioni centrali e meridionali, con piogge e rovesci sparsi che interesseranno gran parte del Paese. Il transito della perturbazione sarà accompagnato anche da un temporaneo calo delle temperature massime, più evidente al Centro-Nord, dove i valori torneranno su livelli più in linea con la stagione autunnale.

