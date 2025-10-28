Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Venezia

La situazione meteorologica sull’Italia è pronta a cambiare. Dopo alcuni giorni di relativa stabilità, mercoledì 29 ottobre segnerà l’inizio di un nuovo peggioramento: le nuvole torneranno ad aumentare su gran parte del Paese e, tra il pomeriggio e la sera, faranno la loro comparsa le prime piogge a causa dell’avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Il fronte perturbato entrerà nel vivo tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, portando maltempo diffuso. Le precipitazioni più significative interesseranno:

Nord Italia

Regioni tirreniche

Isole Maggiori

Si potranno verificare rovesci sparsi e localmente intensi. Contestualmente è atteso un rinforzo dei venti meridionali che, nonostante la copertura nuvolosa, manterranno le temperature miti, con valori relativamente alti per il periodo.

Temperature massime egistrate in Italia

+25°C a Catania

a Catania +24°C a Benevento, Cagliari

a Benevento, Cagliari +23°C a Lampedusa, Olbia, Reggio Calabria, Roma

a Lampedusa, Olbia, Reggio Calabria, Roma +22°C a Foggia, Frosinone, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Lamezia Terme, Latina, Napoli, Palermo, Trapani, Viterbo

a Foggia, Frosinone, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Lamezia Terme, Latina, Napoli, Palermo, Trapani, Viterbo +21°C a Alghero, Avellino, Crotone, Firenze, Gela, L’Aquila, Lecce, Messina, Pantelleria, Perugia, Pesaro, Pisa, Siena, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Avellino, Crotone, Firenze, Gela, L’Aquila, Lecce, Messina, Pantelleria, Perugia, Pesaro, Pisa, Siena, S.Maria Di Leuca +20°C a Albenga, Ancona, Aosta, Bari, Brindisi, Ferrara, Forlì, Pescara, Rieti, Termoli, Torino

a Albenga, Ancona, Aosta, Bari, Brindisi, Ferrara, Forlì, Pescara, Rieti, Termoli, Torino +19°C a Bologna, Brescia, Cervia, Genova, Milano, Novara, Parma, Rimini, Vasto

a Bologna, Brescia, Cervia, Genova, Milano, Novara, Parma, Rimini, Vasto +18°C a Cuneo

a Cuneo +17°C a Bergamo, Campobasso, Piacenza, Potenza, Trieste

a Bergamo, Campobasso, Piacenza, Potenza, Trieste +16°C a Bolzano, Treviso, Udine, Venezia, Verona.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: