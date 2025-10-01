Meteo, le temperature massime di oggi: +17°C a Pescara

L’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia non si esaurirà immediatamente. Anche nella giornata di giovedì 2 ottobre sono attese precipitazioni localmente intense soprattutto al Sud e lungo il medio versante adriatico, accompagnate da venti forti che soffieranno con intensità su gran parte del Centro-Sud. Al contrario, nelle regioni settentrionali il quadro meteorologico mostrerà un miglioramento significativo, preludio a una graduale attenuazione della perturbazione.

Nella giornata di venerdì 3 ottobre, tuttavia, il sistema ciclonico produrrà ancora residui fenomeni all’estremo Sud, prima di abbandonare definitivamente la Penisola.

Il passaggio sarà accompagnato da un raffreddamento marcato, legato all’ingresso di correnti fredde settentrionali: tra giovedì e sabato si registrerà infatti un calo termico sensibile, con valori diffusamente al di sotto delle medie stagionali.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Cagliari, Lampedusa

a Cagliari, Lampedusa +26°C a Trapani

a Trapani +25°C a Alghero, Guidonia, Latina, Olbia, Roma

a Alghero, Guidonia, Latina, Olbia, Roma +24°C a Benevento, Catania, Palermo, Pantelleria

a Benevento, Catania, Palermo, Pantelleria +23°C a Brindisi, Crotone, Frosinone, Gela, Genova, Grosseto, Grottaglie, Messina, Napoli, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca

a Brindisi, Crotone, Frosinone, Gela, Genova, Grosseto, Grottaglie, Messina, Napoli, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca +22°C a Albenga, Bari, Foggia, Lamezia Terme, Pisa

a Albenga, Bari, Foggia, Lamezia Terme, Pisa +21°C a Avellino, Ferrara, Rieti, Termoli, Viterbo

a Avellino, Ferrara, Rieti, Termoli, Viterbo +20°C a Bolzano, Brescia, Firenze, L’Aquila, Lecce, Novara, Verona

a Bolzano, Brescia, Firenze, L’Aquila, Lecce, Novara, Verona +19°C a Aosta, Bologna, Cervia, Forlì, Milano, Padova, Perugia, Pesaro, Piacenza, Potenza, Siena, Torino, Treviso, Udine, Venezia

a Aosta, Bologna, Cervia, Forlì, Milano, Padova, Perugia, Pesaro, Piacenza, Potenza, Siena, Torino, Treviso, Udine, Venezia +18°C a Ancona, Campobasso, Cuneo, Norcia, Parma, Rimini, Vasto

a Ancona, Campobasso, Cuneo, Norcia, Parma, Rimini, Vasto +17°C a Bergamo, Chieti, Mondovì, Pescara

