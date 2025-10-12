Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Rimini

L’inizio della nuova settimana non porterà variazioni significative sul fronte meteorologico: il tempo resterà nel complesso stabile e piuttosto mite su gran parte dell’Italia. Solo le Isole Maggiori potranno risentire di una maggiore nuvolosità, con la possibilità di deboli piovaschi locali legati alla presenza di una depressione in transito sul Mediterraneo centrale. A partire da martedì, tuttavia, la situazione inizierà a mostrare i primi segnali di cambiamento. Le correnti orientali trasporteranno aria più fredda in arrivo dal continente europeo, preludio di un graduale abbassamento delle temperature. Questa massa d’aria di origine polare, che nei prossimi giorni interesserà l’Europa orientale, riuscirà infatti a raggiungere anche l’Italia, determinando un clima più fresco, in particolare lungo le regioni adriatiche e al Nord.
Temperature massime registrate in Italia
- +27°C a Alghero
- +26°C a Albenga, Firenze, Pisa
- +25°C a Cagliari, Catania, Genova, Lampedusa, Olbia
- +24°C a Benevento, Grosseto, Messina, Napoli, Pantelleria, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Siena, Trapani
- +23°C a Forlì, Lamezia Terme, Palermo, Viterbo
- +22°C a Bologna, Bolzano, Crotone, Ferrara, Foggia, Gela, Grottaglie, L’Aquila, Lecce, Norcia, Parma, Rieti
- +21°C a Ancona, Aosta, Avellino, Bari, Brescia, Brindisi, Cervia, Cuneo, Milano, Novara, Padova, Pescara, Piacenza, S. Maria di Leuca, Torino, Udine, Venezia, Verona
- +20°C a Termoli, Treviso
- +19°C a Bergamo, Chieti, Mondovì, Pesaro, Potenza, Rimini, Vasto
- +18°C a Campobasso.
