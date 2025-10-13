Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Torino

L’inizio della nuova settimana mantiene condizioni di tempo generalmente stabile e ancora piuttosto mite, anche se si registra un aumento della nuvolosità sulle pianure del Nord. Tuttavia, questo scenario tranquillo è destinato a cambiare: nei prossimi giorni il Mediterraneo occidentale vedrà la formazione di un vortice di bassa pressione che si muoverà verso l’Italia, portando un peggioramento significativo sulle Isole Maggiori e sul Sud. Già nella giornata di martedì si noteranno i primi segnali del cambiamento, con nubi in aumento e qualche pioggia sulla Sardegna e sulla parte occidentale della Sicilia. Il maltempo entrerà nel vivo mercoledì, quando il centro della depressione raggiungerà la Sardegna, determinando piogge diffuse e temporali localmente intensi, in estensione progressiva anche alla Sicilia e poi alle regioni meridionali peninsulari.

Le precipitazioni potrebbero assumere carattere di rovescio o nubifragio in alcune zone, specie lungo i versanti esposti ai venti di scirocco. Nel complesso, si profila una fase di instabilità marcata, con fenomeni a tratti insistenti e temperature in graduale calo.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Alghero

a Alghero +26°C a Benevento, Reggio Calabria

a Benevento, Reggio Calabria +25°C a Cagliari, Firenze, Guidonia, Lampedusa, Latina, Olbia, Roma

a Cagliari, Firenze, Guidonia, Lampedusa, Latina, Olbia, Roma +24°C a Catania, Foggia, Frosinone, Napoli, Palermo, Pantelleria, Perugia, Pisa, Siena, Trapani

a Catania, Foggia, Frosinone, Napoli, Palermo, Pantelleria, Perugia, Pisa, Siena, Trapani +23°C a Albenga, Avellino, Ferrara, Gela, Grosseto, Lamezia Terme, L’Aquila, Messina, Norcia, Rieti

a Albenga, Avellino, Ferrara, Gela, Grosseto, Lamezia Terme, L’Aquila, Messina, Norcia, Rieti +22°C a Bologna, Brescia, Forlì, Parma, Udine, Viterbo

a Bologna, Brescia, Forlì, Parma, Udine, Viterbo +21°C a Bolzano, Cervia, Crotone, Genova, Grottaglie, Lecce, Pescara, Piacenza, Treviso, Venezia

a Bolzano, Cervia, Crotone, Genova, Grottaglie, Lecce, Pescara, Piacenza, Treviso, Venezia +20°C a Ancona, Aosta, Bari, Bergamo, Brindisi, Novara, Rimini, Santa Maria di Leuca, Verona

a Ancona, Aosta, Bari, Bergamo, Brindisi, Novara, Rimini, Santa Maria di Leuca, Verona +19°C a Campobasso, Milano, Pesaro, Potenza, Termoli, Torino, Vasto

a Campobasso, Milano, Pesaro, Potenza, Termoli, Torino, Vasto +18°C a Chieti, Cuneo

a Chieti, Cuneo +17°C a Mondovì

