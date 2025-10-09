Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Rimini

L’espansione dell’alta pressione sta determinando un generale miglioramento del tempo su gran parte dell’Italia, con la graduale attenuazione delle correnti fresche settentrionali che nei giorni scorsi avevano mantenuto le temperature al di sotto della media, soprattutto lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali. Il contesto meteorologico diventa ora più stabile e soleggiato, anche se non mancheranno eccezioni: la Sardegna risentirà del passaggio marginale di una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale, collegata a un sistema depressionario in movimento tra la Spagna e l’Algeria. Nel corso dei prossimi giorni, questa area instabile potrebbe interessare parzialmente anche la Sicilia, con qualche nube e isolate piogge di passaggio.

Nel frattempo, l’assenza di vento e la persistenza di un campo di alta pressione favoriranno condizioni di inversione termica, tipiche della stagione autunnale: al Nord, in particolare sulla Val Padana, potranno formarsi banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore del mattino. Allo stesso tempo, la qualità dell’aria tenderà lentamente a peggiorare a causa dell’accumulo di sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera, complice la mancanza di ricambio d’aria.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Cagliari, Catania

a Cagliari, Catania +25°C a Benevento, Ferrara, Firenze, Lampedusa, Pantelleria, Reggio Calabria

a Benevento, Ferrara, Firenze, Lampedusa, Pantelleria, Reggio Calabria +24°C a Forlì, Frosinone, Guidonia, Latina, Olbia, Pisa, Roma, Trapani, Viterbo

a Forlì, Frosinone, Guidonia, Latina, Olbia, Pisa, Roma, Trapani, Viterbo +23°C a Albenga, Alghero, Avellino, Bologna, Foggia, Grosseto, Lamezia Terme, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Siena

a Albenga, Alghero, Avellino, Bologna, Foggia, Grosseto, Lamezia Terme, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Siena +22°C a Brescia, Gela, Grottaglie, L’Aquila, Padova, Parma, Pescara, Piacenza, Verona

a Brescia, Gela, Grottaglie, L’Aquila, Padova, Parma, Pescara, Piacenza, Verona +21°C a Ancona, Aosta, Bolzano, Cervia, Crotone, Cuneo, Genova, Lecce, Milano, Novara, S. Maria di Leuca, Torino

a Ancona, Aosta, Bolzano, Cervia, Crotone, Cuneo, Genova, Lecce, Milano, Novara, S. Maria di Leuca, Torino +20°C a Bari, Bergamo, Brindisi, Chieti, Pesaro, Rimini, Termoli, Udine, Vasto

a Bari, Bergamo, Brindisi, Chieti, Pesaro, Rimini, Termoli, Udine, Vasto +19°C a Campobasso, Mondovì, Potenza, Treviso, Venezia.

