Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Bologna

Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da un’intensa circolazione di bassa pressione che attraverserà la parte meridionale del Paese, determinando un sensibile peggioramento del tempo soprattutto su Sud e Isole maggiori. Tra mercoledì e giovedì si attendono piogge diffuse e temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine e nubifragi, in particolare sulla Sardegna e lungo i versanti ionici di Sicilia, Calabria e Basilicata. Le regioni centrali potranno essere solo marginalmente coinvolte, con nubi e qualche rovescio sparso, mentre al Nord prevarranno ancora condizioni di tempo stabile e più asciutto grazie all’influenza dell’alta pressione.

Con il passare delle ore, e soprattutto nella giornata di venerdì, la depressione tenderà a spostarsi verso levante, consentendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche: le ultime piogge interesseranno soltanto l’estremo Sud, mentre sul resto d’Italia torneranno schiarite e un clima più mite.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Alghero, Cagliari, Lampedusa, Trapani

a Alghero, Cagliari, Lampedusa, Trapani +25°C a Benevento, Catania, Guidonia, Lamezia Terme, Pantelleria, Reggio Calabria

a Benevento, Catania, Guidonia, Lamezia Terme, Pantelleria, Reggio Calabria +24°C a Albenga, Firenze, Olbia, Palermo, Roma, Siena

a Albenga, Firenze, Olbia, Palermo, Roma, Siena +23°C a Ferrara, Foggia, Frosinone, Gela, Genova, Grosseto, Grottaglie, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pisa

a Ferrara, Foggia, Frosinone, Gela, Genova, Grosseto, Grottaglie, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pisa +22°C a L’Aquila, Lecce, Rieti, Taranto, Trieste, Viterbo

a L’Aquila, Lecce, Rieti, Taranto, Trieste, Viterbo +21°C a Avellino, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cervia, Crotone, Forlì, Norcia, Padova, Parma, Pescara, Piacenza, S.Maria di Leuca, Treviso, Udine, Verona

a Avellino, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cervia, Crotone, Forlì, Norcia, Padova, Parma, Pescara, Piacenza, S.Maria di Leuca, Treviso, Udine, Verona +20°C a Ancona, Brindisi, Potenza, Rimini, Termoli, Venezia

a Ancona, Brindisi, Potenza, Rimini, Termoli, Venezia +19°C a Aosta, Campobasso, Pesaro, Torino, Vasto

a Aosta, Campobasso, Pesaro, Torino, Vasto +18°C a Bergamo, Chieti, Cuneo, Milano, Novara

a Bergamo, Chieti, Cuneo, Milano, Novara +17°C a Mondovì.

