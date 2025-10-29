Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Lamezia Terme

Una nuova perturbazione è in avvicinamento da ovest e già nelle prossime ore inizierà a influenzare il tempo sull’Italia, portando un graduale peggioramento a partire dalle regioni settentrionali. Il fronte entrerà nel vivo con piogge diffuse e localmente intense su gran parte del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori. Il maltempo raggiungerà anche il Sud prima di allontanarsi dalla Penisola. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti meridionali miti che manterranno le temperature relativamente alte nonostante nuvole e piogge.

Sabato 1 novembre atteso in gran parte asciutto, ma con cielo spesso nuvoloso. La tregua potrebbe essere breve: da domenica 2 novembre è probabile un nuovo peggioramento al Nord per l’arrivo di un ulteriore fronte atlantico.

Temperature massime egistrate in Italia

+25°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +24°C a Catania, Foggia, Lampedusa, Reggio Calabria

a Catania, Foggia, Lampedusa, Reggio Calabria +23°C a Ancona, Bari, Benevento, Cagliari, Cervia, Forlì, Lecce, Messina, Olbia, Pesaro, Rimini, Trapani

a Ancona, Bari, Benevento, Cagliari, Cervia, Forlì, Lecce, Messina, Olbia, Pesaro, Rimini, Trapani +22°C a Alghero, Crotone, Frosinone, Gela, Grosseto, Guidonia, Latina, Palermo, Pantelleria, Roma

a Alghero, Crotone, Frosinone, Gela, Grosseto, Guidonia, Latina, Palermo, Pantelleria, Roma +21°C a Firenze, Grottaglie, Napoli, Perugia, Pescara

a Firenze, Grottaglie, Napoli, Perugia, Pescara +20°C a Albenga, Bologna, Brindisi, Ferrara, L’Aquila, Pisa, Rieti, S.Maria Di Leuca, Termoli, Viterbo

a Albenga, Bologna, Brindisi, Ferrara, L’Aquila, Pisa, Rieti, S.Maria Di Leuca, Termoli, Viterbo +19°C a Avellino, Chieti, Genova, Siena, Vasto

a Avellino, Chieti, Genova, Siena, Vasto +18°C a Campobasso, Potenza, Trieste

a Campobasso, Potenza, Trieste +17°C a Padova, Parma, Venezia, Verona

a Padova, Parma, Venezia, Verona +16°C a Brescia, Treviso

a Brescia, Treviso +15°C a Udine

a Udine +14°C a Bergamo, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza

a Bergamo, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza +13°C a Aosta, Mondovì, Torino

a Aosta, Mondovì, Torino +10°C a Bolzano

