Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Genova

L’alta pressione torna a rafforzarsi sul Mediterraneo, garantendo condizioni di tempo nel complesso stabile su gran parte dell’Italia. Solo la Sardegna risentirà parzialmente degli effetti di una perturbazione che, muovendosi lentamente sul Mediterraneo occidentale, tenderà a lambire anche la Sicilia nei prossimi giorni. La stabilità atmosferica porterà con sé notti serene e giornate miti, ma anche qualche effetto collaterale: nelle ore più fredde, soprattutto in Val Padana e nelle vallate interne, aumenterà il rischio di foschie dense e banchi di nebbia, mentre l’assenza di vento favorirà un graduale peggioramento della qualità dell’aria a causa dell’accumulo di polveri sottili e inquinanti nei bassi strati.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Alghero, Cagliari, Firenze, Trapani

a Alghero, Cagliari, Firenze, Trapani +26°C a Albenga, Genova, Latina, Roma

a Albenga, Genova, Latina, Roma +25°C a Catania, Ferrara, Frosinone, Grosseto, Guidonia, Lamezia Terme, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Siena, S.Maria Di Leuca, Viterbo

a Catania, Ferrara, Frosinone, Grosseto, Guidonia, Lamezia Terme, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Siena, S.Maria Di Leuca, Viterbo +24°C a Benevento, Foggia, Forlì, Napoli, Norcia, Padova, Rieti, Treviso, Udine, Verona

a Benevento, Foggia, Forlì, Napoli, Norcia, Padova, Rieti, Treviso, Udine, Verona +23°C a Bologna, Bolzano, Brescia, Gela, Grottaglie, L’Aquila, Matera, Messina, Novara, Olbia, Parma, Piacenza, Torino

a Bologna, Bolzano, Brescia, Gela, Grottaglie, L’Aquila, Matera, Messina, Novara, Olbia, Parma, Piacenza, Torino +22°C a Aosta, Bergamo, Cervia, Cuneo, Lecce, Milano, Taranto, Venezia

a Aosta, Bergamo, Cervia, Cuneo, Lecce, Milano, Taranto, Venezia +21°C a Avellino, Crotone, Mondovì, Pescara

a Avellino, Crotone, Mondovì, Pescara +20°C a Ancona, Bari, Brindisi, Pesaro, Rimini, Termoli

a Ancona, Bari, Brindisi, Pesaro, Rimini, Termoli +19°C a Altamura, Campobasso, Chieti, Vasto

a Altamura, Campobasso, Chieti, Vasto +18°C a Potenza

