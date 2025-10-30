Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Palermo

Nei prossimi giorni il quadro meteorologico sull’Italia continuerà a rimanere movimentato. L’ultima perturbazione di ottobre, infatti, è ancora in transito sulla nostra Penisola e nella giornata di domani, venerdì 31 ottobre – Halloween, porterà condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, dove sono attese piogge diffuse e qualche temporale. Nonostante il cielo spesso nuvoloso e le precipitazioni, il clima rimarrà sorprendentemente mite per la stagione, complice la persistente ventilazione meridionale che accompagna il sistema perturbato e convoglia aria più tiepida verso il Mediterraneo.

Per quanto riguarda il weekend di Ognissanti, la giornata di sabato 1 novembre si preannuncia più tranquilla: prevarranno le nubi ma, salvo locali fenomeni, non sono previste piogge rilevanti.

La tregua, però, sarà breve. Già da domenica 2 novembre è atteso un nuovo peggioramento a partire dal Nord Italia, con l’ingresso della prima perturbazione del mese, che darà avvio a una nuova fase di maltempo per molte regioni settentrionali.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Palermo

a Palermo +25°C a Lampedusa, Termoli

a Lampedusa, Termoli +24°C a Catania, Foggia, Lamezia Terme, Napoli

a Catania, Foggia, Lamezia Terme, Napoli +23°C a Ancona, Bari, Brindisi, Lecce, Pantelleria, Pesaro, Reggio Calabria, Trapani

a Ancona, Bari, Brindisi, Lecce, Pantelleria, Pesaro, Reggio Calabria, Trapani +22°C a Cagliari, Crotone, Gela, Grottaglie, Guidonia, Latina, Roma

a Cagliari, Crotone, Gela, Grottaglie, Guidonia, Latina, Roma +21°C a Alghero, Chieti, Forlì, Messina, Perugia, Pescara, Rimini, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Chieti, Forlì, Messina, Perugia, Pescara, Rimini, S.Maria Di Leuca +20°C a Cervia, Firenze, Genova, L’Aquila, Modena, Olbia, Pisa, Rieti, Vasto, Viterbo

a Cervia, Firenze, Genova, L’Aquila, Modena, Olbia, Pisa, Rieti, Vasto, Viterbo +19°C a Benevento, Bologna, Frosinone, Grosseto

a Benevento, Bologna, Frosinone, Grosseto +18°C a Avellino, Campobasso, Potenza, Siena, Vercelli

a Avellino, Campobasso, Potenza, Siena, Vercelli +17°C a Bergamo, Milano, Torino, Trieste

a Bergamo, Milano, Torino, Trieste +16°C a Albenga, Cuneo, Ferrara, Novara, Padova, Treviso, Venezia, Verona

a Albenga, Cuneo, Ferrara, Novara, Padova, Treviso, Venezia, Verona +15°C a Brescia, Udine

a Brescia, Udine +14°C a Alessandria, Asti, Bolzano, Cremona

a Alessandria, Asti, Bolzano, Cremona +13°C a Parma, Piacenza, Reggio Emilia

a Parma, Piacenza, Reggio Emilia +10°C a Aosta

