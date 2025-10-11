Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Alghero

La giornata di domenica 12 ottobre sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte d’Italia, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione esteso sul bacino del Mediterraneo. Le temperature si manterranno su valori superiori alla norma, in particolare al Nord e nelle regioni centrali, confermando l’attuale fase di ottobrata con clima mite e gradevole. La Sardegna e la Sicilia risentiranno marginalmente dell’azione di una depressione mediterranea posizionata sul Mediterraneo occidentale. È atteso un passaggio di nuvolosità più compatta, ma senza precipitazioni significative, fatta eccezione per qualche locale piovasco isolato lungo i settori occidentali delle due isole.

Sulle pianure settentrionali e nelle vallate interne, la stabilità atmosferica e la debole ventilazione favoriranno la formazione di banchi di nebbia e foschie nelle ore più fredde, in dissolvimento nel corso della mattinata. Durante le ore centrali del giorno prevarrà il sole, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Alghero, Firenze

a Alghero, Firenze +26°C a Benevento, Grosseto, Napoli, Pantelleria, Roma, Siena, Viterbo

a Benevento, Grosseto, Napoli, Pantelleria, Roma, Siena, Viterbo +25°C a Cagliari, Lampedusa, Perugia, Pisa, Reggio Calabria

a Cagliari, Lampedusa, Perugia, Pisa, Reggio Calabria +24°C a Albenga, Catania, Ferrara, Foggia, Forlì, Messina, Norcia, Olbia, Palermo, Rieti, Trapani

a Albenga, Catania, Ferrara, Foggia, Forlì, Messina, Norcia, Olbia, Palermo, Rieti, Trapani +23°C a Bologna, Brescia, Crotone, Gela, Genova, Grottaglie, Lamezia Terme, L’Aquila, Lecce, Padova, Parma, Taranto, Verona

a Bologna, Brescia, Crotone, Gela, Genova, Grottaglie, Lamezia Terme, L’Aquila, Lecce, Padova, Parma, Taranto, Verona +22°C a Aosta, Avellino, Bergamo, Bolzano, Cervia, Milano, Matera, Novara, Piacenza, S.Maria Di Leuca, Torino, Treviso, Udine

a Aosta, Avellino, Bergamo, Bolzano, Cervia, Milano, Matera, Novara, Piacenza, S.Maria Di Leuca, Torino, Treviso, Udine +21°C a Ancona, Bari, Brindisi, Cuneo, Mondovì, Pescara

a Ancona, Bari, Brindisi, Cuneo, Mondovì, Pescara +20°C a Pesaro, Rimini, Termoli, Venezia

a Pesaro, Rimini, Termoli, Venezia +19°C a Campobasso, Chieti, Vasto

a Campobasso, Chieti, Vasto +18°C a Potenza

