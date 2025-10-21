Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Cagliari

Una nuova fase di instabilità meteorologica interessa l’Italia, con la perturbazione in transito che nelle prossime ore porterà ancora piogge e rovesci sparsi su gran parte del Centro-Sud, mentre al Nord si assisterà a un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nella giornata di mercoledì 22 ottobre, l’area di bassa pressione si sposterà lentamente verso levante, ma continuerà a influenzare il tempo sulle regioni centrali e meridionali, in particolare lungo il versante tirrenico, dove non mancheranno temporali e locali nubifragi.

Il miglioramento sarà solo temporaneo: già da giovedì, infatti, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Nord Italia e parte del Centro, determinando un nuovo peggioramento diffuso con piogge anche abbondanti e venti sostenuti da ovest, in rinforzo sui mari di ponente.

Si profila quindi una settimana dinamica e instabile, con l’alternarsi di brevi pause soleggiate e nuovi passaggi perturbati, tipici della piena stagione autunnale.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Cagliari, Catania

a Cagliari, Catania +26°C a Olbia, Palermo, Reggio Calabria

a Olbia, Palermo, Reggio Calabria +25°C a Lamezia Terme, Lampedusa, Pantelleria, Trapani

a Lamezia Terme, Lampedusa, Pantelleria, Trapani +24°C a Alghero, Messina

a Alghero, Messina +23°C a Bari, Brindisi, Crotone, Gela, Grottaglie, Lecce

a Bari, Brindisi, Crotone, Gela, Grottaglie, Lecce +22°C a Guidonia, Pescara

a Guidonia, Pescara +21°C a Firenze, Foggia, Latina, Pisa

a Firenze, Foggia, Latina, Pisa +20°C a Grosseto, Rimini, Roma, S.Maria Di Leuca, Termoli

a Grosseto, Rimini, Roma, S.Maria Di Leuca, Termoli +19°C a Albenga, Ancona, Napoli, Pesaro, Siena, Vasto

a Albenga, Ancona, Napoli, Pesaro, Siena, Vasto +18°C a Genova

a Genova +17°C a Avellino, Cervia, L’Aquila, Torino

a Avellino, Cervia, L’Aquila, Torino +16°C a Benevento, Bolzano, Campobasso, Forlì, Frosinone, Milano, Novara, Perugia, Potenza, Trieste, Viterbo

a Benevento, Bolzano, Campobasso, Forlì, Frosinone, Milano, Novara, Perugia, Potenza, Trieste, Viterbo +15°C a Aosta, Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Padova, Parma, Rieti, Venezia, Verona

a Aosta, Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Padova, Parma, Rieti, Venezia, Verona +14°C a Cuneo, Mondovì, Piacenza, Treviso, Udine

