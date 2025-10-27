Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Catania

L’inizio di questa settimana è caratterizzato da una breve fase di stabilità atmosferica, favorita da un temporaneo rinforzo dell’alta pressione che si estende verso il Mediterraneo centrale. Le condizioni risultano nel complesso soleggiate e le temperature si mantengono in linea con le medie stagionali, offrendo un contesto più tranquillo dopo i recenti episodi di maltempo. Già nella giornata di mercoledì, tuttavia, si noteranno i primi segnali di un cambiamento: le regioni del Nord e quelle tirreniche vedranno un progressivo aumento della nuvolosità, accompagnato da piogge deboli e sparse. Si tratta dell’avanguardia di una nuova perturbazione atlantica in arrivo dalla Penisola Iberica, che interesserà in modo più deciso l’Italia tra giovedì e venerdì, portando un generale peggioramento del tempo.

Il transito del sistema perturbato sarà accompagnato da venti meridionali in rinforzo, responsabili di un ulteriore apporto di aria mite. Nonostante il ritorno delle precipitazioni e delle nubi compatte, il clima resterà quindi relativamente temperato, in attesa di un successivo calo termico più marcato previsto nel fine settimana.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Catania

a Catania +23°C a Crotone, Grottaglie, Lampedusa, Reggio Calabria

a Crotone, Grottaglie, Lampedusa, Reggio Calabria +22°C a Foggia, Gela, Lamezia Terme, Lecce, Messina, Palermo

a Foggia, Gela, Lamezia Terme, Lecce, Messina, Palermo +21°C a Ancona, Bari, Benevento, Cagliari, Guidonia, Pesaro, S. Maria di Leuca, Trapani

a Ancona, Bari, Benevento, Cagliari, Guidonia, Pesaro, S. Maria di Leuca, Trapani +20°C a Brindisi, Grosseto, Latina, Napoli, Olbia, Pantelleria, Pescara, Roma, Viterbo

a Brindisi, Grosseto, Latina, Napoli, Olbia, Pantelleria, Pescara, Roma, Viterbo +19°C a Alghero, Cervia, Forlì, Frosinone, Perugia, Termoli

a Alghero, Cervia, Forlì, Frosinone, Perugia, Termoli +18°C a Albenga, Avellino, Cuneo, Ferrara, Genova, Mondovì, Novara, Parma, Pisa, Vasto

a Albenga, Avellino, Cuneo, Ferrara, Genova, Mondovì, Novara, Parma, Pisa, Vasto +17°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Rieti, Rimini, Siena, Torino

a Bergamo, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Rieti, Rimini, Siena, Torino +16°C a Aosta, Campobasso, L’Aquila, Piacenza, Trieste, Verona

a Aosta, Campobasso, L’Aquila, Piacenza, Trieste, Verona +15°C a Potenza, Treviso, Udine, Venezia

a Potenza, Treviso, Udine, Venezia +14°C a Bolzano

