Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Pescara

L’area di bassa pressione attualmente in transito sulla nostra penisola continuerà a determinare condizioni meteorologiche instabili nelle prossime ore. Le precipitazioni interesseranno principalmente le regioni settentrionali, buona parte delle aree centrali, il litorale tirrenico meridionale e la Sardegna. Si segnalano possibili intensificazioni dei fenomeni, in particolare sul Nordest e sulla Toscana. Il quadro meteorologico sarà accompagnato da ventilazione sostenuta sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre sull’arco alpino si registreranno nevicate oltre i 2000-2500 metri di quota. Nella giornata di domani, venerdì 24 ottobre, è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Il sistema perturbato si allontanerà definitivamente dal territorio nazionale, favorendo l’espansione di ampie schiarite su gran parte delle regioni. Persisteranno condizioni ventose al Centro-Sud e sulle isole, mentre deboli precipitazioni residue potrebbero interessare ancora le aree meridionali nelle prime ore del mattino, prima della definitiva stabilizzazione.

Temperature massime registrate in Italia

+29°C a Catania

a Catania +27°C a Pescara, Reggio Calabria

a Pescara, Reggio Calabria +26°C a Cagliari, Francavilla al Mare, Lampedusa, Olbia

a Cagliari, Francavilla al Mare, Lampedusa, Olbia +25°C a Alghero, Bari, Crotone, Messina, Palermo, Termoli, Vasto

a Alghero, Bari, Crotone, Messina, Palermo, Termoli, Vasto +24°C a Ancona, Brindisi, Chieti, Foggia, Lamezia Terme, Latina, Pantelleria, Roma, Trapani

a Ancona, Brindisi, Chieti, Foggia, Lamezia Terme, Latina, Pantelleria, Roma, Trapani +23°C a Albenga, Benevento, Forlì, Gela, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Pesaro, Rimini

a Albenga, Benevento, Forlì, Gela, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Pesaro, Rimini +22°C a Firenze, Grosseto, Napoli, Pisa

a Firenze, Grosseto, Napoli, Pisa +21°C a Genova, Perugia, S.Maria Di Leuca, Viterbo

a Genova, Perugia, S.Maria Di Leuca, Viterbo +20°C a Avellino, Frosinone, L’Aquila, Rieti, Siena

a Avellino, Frosinone, L’Aquila, Rieti, Siena +19°C a Campobasso

a Campobasso +18°C a Bologna, Cuneo, Ferrara, Potenza, Trieste, Venezia

a Bologna, Cuneo, Ferrara, Potenza, Trieste, Venezia +17°C a Torino

a Torino +16°C a Mondovì, Udine

a Mondovì, Udine +15°C a Aosta, Brescia, Milano, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Treviso, Verona

a Aosta, Brescia, Milano, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Treviso, Verona +14°C a Bergamo, Bolzano

