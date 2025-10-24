Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Catania

Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo sull’Italia mostra un temporaneo miglioramento. In queste ore il cielo tende infatti a schiarirsi su molte regioni, con una breve fase più stabile e soleggiata che, tuttavia, non segna ancora un vero ritorno alla calma atmosferica. I venti restano protagonisti: la ventilazione occidentale continua a soffiare con forza su gran parte del Paese, in particolare al Centro-Sud e sui bacini tirrenici, dove si registrano ancora raffiche di burrasca e mari molto mossi o agitati.

Questa tregua sarà comunque di breve durata, poiché la circolazione atmosferica rimane impostata su correnti atlantiche tese e variabili. Nel corso del fine settimana sono infatti attesi nuovi impulsi perturbati provenienti dal Nord Atlantico: il primo attraverserà rapidamente l’arco alpino sabato 25 ottobre, mentre un secondo, più incisivo, è previsto tra domenica 26 pomeriggio e sera, con effetti più evidenti sull’estremo Nord-Est prima del suo spostamento verso i Balcani.

Si conferma dunque una tendenza meteo dinamica e instabile, con il ritorno delle precipitazioni soprattutto sulle aree alpine e prealpine, mentre il resto del Paese vivrà alternanze tra sole e nubi spinte dai venti occidentali. La stabilità piena, almeno per ora, resta ancora lontana.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Catania

a Catania +26°C a Lampedusa

a Lampedusa +25°C a Pescara, Reggio Calabria

a Pescara, Reggio Calabria +24°C a Bari, Chieti, Gela, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Vasto

a Bari, Chieti, Gela, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Vasto +23°C a Brindisi, Cagliari, Foggia, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pesaro, Termoli, Trapani

a Brindisi, Cagliari, Foggia, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pesaro, Termoli, Trapani +22°C a Albenga, Alghero, Ancona, Cervia, Crotone, Forlì, Grosseto, Guidonia, Olbia, Pantelleria, Rimini, Roma, S.Maria Di Leuca

a Albenga, Alghero, Ancona, Cervia, Crotone, Forlì, Grosseto, Guidonia, Olbia, Pantelleria, Rimini, Roma, S.Maria Di Leuca +21°C a Benevento, Bologna, Ferrara, Firenze, Frosinone, Genova

a Benevento, Bologna, Ferrara, Firenze, Frosinone, Genova +20°C a Brescia, Cuneo, Pisa, Verona, Viterbo

a Brescia, Cuneo, Pisa, Verona, Viterbo +19°C a Avellino, Bergamo, Milano, Novara, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Rieti, Torino, Trieste

a Avellino, Bergamo, Milano, Novara, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Rieti, Torino, Trieste +18°C a Bolzano, Mondovì, Siena

a Bolzano, Mondovì, Siena +17°C a Campobasso, L’Aquila, Treviso, Udine

a Campobasso, L’Aquila, Treviso, Udine +16°C a Potenza, Venezia

a Potenza, Venezia +14°C a Aosta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: