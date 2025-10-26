Meteo, le temperature massime di oggi: +35°C a Sigonella

L’inizio della nuova settimana sarà accompagnato da un temporaneo miglioramento del tempo sull’Italia. Entro le prime ore di lunedì 27 ottobre, le perturbazioni che hanno interessato il Paese si allontaneranno definitivamente, lasciando spazio a una fase più stabile e asciutta grazie all’espansione di un promontorio mobile di alta pressione sul Mediterraneo centrale. Le condizioni meteorologiche si presenteranno dunque più tranquille, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature in linea con le medie stagionali. Solo le aree alpine rimarranno inizialmente ai margini, coinvolte dal passaggio di un fronte freddo diretto verso i Balcani, che potrà determinare un temporaneo aumento della nuvolosità e qualche debole precipitazione sui versanti di confine.

Tra martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, il tempo resterà nel complesso stabile sulla maggior parte del Paese, ma si farà strada un nuovo peggioramento a partire dalle regioni settentrionali e occidentali. In queste zone, infatti, potranno comparire le prime piogge sparse, segnale dell’arrivo di una perturbazione atlantica più organizzata che tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre attraverserà gran parte dell’Italia, riportando piogge e un clima più autunnale.

Temperature massime registrate in Italia

+35°C a Lentini (SR), Sigonella (CT)

a Lentini (SR), Sigonella (CT) +34°C a Sferro (CT)

a Sferro (CT) +33°C a Augusta (SR), Carlentini (SR), Siracusa

a Augusta (SR), Carlentini (SR), Siracusa +32°C a Scordia (CT)

a Scordia (CT) +31°C a Catania, Monreale (PA)

a Catania, Monreale (PA) +30°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +29°C a Palermo

a Palermo +28°C a Messina, Pantelleria, Vittoria (RG)

a Messina, Pantelleria, Vittoria (RG) +27°C a Bari, Lampedusa, Trapani

a Bari, Lampedusa, Trapani +26°C a Brindisi, Crotone, Gela, Lamezia Terme

a Brindisi, Crotone, Gela, Lamezia Terme +25°C a Cosenza, Grottaglie, Lecce

a Cosenza, Grottaglie, Lecce +24°C a Cagliari, Foggia, Taranto

a Cagliari, Foggia, Taranto +23°C a Benevento, Napoli, Pesaro

a Benevento, Napoli, Pesaro +22°C a Ancona, Olbia, S. Maria di Leuca, Termoli

a Ancona, Olbia, S. Maria di Leuca, Termoli +21°C a Albenga, Forlì, Grosseto, Perugia, Roma, Vasto, Viterbo

a Albenga, Forlì, Grosseto, Perugia, Roma, Vasto, Viterbo +20°C a Alghero, Avellino, Chieti, Firenze, Genova, Pescara, Pisa

a Alghero, Avellino, Chieti, Firenze, Genova, Pescara, Pisa +19°C a Campobasso, Cervia, Cuneo, Ferrara, Rieti, Rimini

a Campobasso, Cervia, Cuneo, Ferrara, Rieti, Rimini +18°C a Bologna, L’Aquila, Milano, Mondovì, Novara, Potenza, Siena, Torino, Udine

a Bologna, L’Aquila, Milano, Mondovì, Novara, Potenza, Siena, Torino, Udine +17°C a Bergamo, Bolzano, Padova, Piacenza, Trieste, Venezia

a Bergamo, Bolzano, Padova, Piacenza, Trieste, Venezia +16°C a Brescia, Parma, Treviso, Verona.

