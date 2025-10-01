Meteo, le temperature minime di oggi 1° Ottobre: +7°C a Norcia

L’avvio di ottobre porta con sé condizioni meteorologiche tipicamente autunnali. Dopo l’ingresso dell’ultima perturbazione di settembre, giunta ieri sera al Nord Italia, il quadro atmosferico si presenta instabile e caratterizzato da un rapido peggioramento. La fase perturbata, pur risultando solo marginale sulle regioni settentrionali e concentrata nella prima parte della giornata di mercoledì 1 ottobre, si farà sentire con maggiore intensità al Centro-Sud. Le aree più esposte saranno in particolare quelle del versante adriatico, dove si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. A questo si aggiungeranno raffiche di vento sostenute e un generale calo delle temperature, che segneranno una netta rottura con la fase più mite dei giorni precedenti.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025:

+7°C a Norcia

a Norcia +8°C a Bolzano

a Bolzano +9°C a Aosta

a Aosta +10°C a Cuneo, L’Aquila

a Cuneo, L’Aquila +11°C a Alghero, Campobasso, Mondovì, Potenza, Viterbo

a Alghero, Campobasso, Mondovì, Potenza, Viterbo +12°C a Albenga, Avellino, Bergamo, Brescia, Frosinone, Perugia, Treviso, Udine, Venezia, Verona

a Albenga, Avellino, Bergamo, Brescia, Frosinone, Perugia, Treviso, Udine, Venezia, Verona +13°C a Benevento, Bologna, Grosseto, Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Roma

a Benevento, Bologna, Grosseto, Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Roma +14°C a Ancona, Crotone, Lamezia Terme, Latina, Milano, Novara, Siena

a Ancona, Crotone, Lamezia Terme, Latina, Milano, Novara, Siena +15°C a Bari, Cervia, Lecce, Olbia, Pescara, Rimini, Torino

a Bari, Cervia, Lecce, Olbia, Pescara, Rimini, Torino +16°C a Cagliari, Vasto

a Cagliari, Vasto +17°C a Brindisi, Catania, Firenze, Foggia, Genova, Napoli, Palermo, Pesaro

a Brindisi, Catania, Firenze, Foggia, Genova, Napoli, Palermo, Pesaro +18°C a Reggio Calabria, S. Maria Di Leuca, Termoli, Trapani

a Reggio Calabria, S. Maria Di Leuca, Termoli, Trapani +20°C a Gela, Messina

a Gela, Messina +21°C a Pantelleria

a Pantelleria +24°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: