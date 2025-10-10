Meteo, le temperature minime di oggi 10 Ottobre: +5°C a L’Aquila

Il consolidamento dell’alta pressione sull’Italia sta determinando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con la progressiva attenuazione delle correnti fresche settentrionali che nei giorni scorsi avevano mantenuto le temperature sotto la media, soprattutto lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali. Il quadro atmosferico si presenta quindi più stabile e soleggiato, anche se non del tutto privo di eccezioni. La Sardegna rimane infatti esposta all’influenza marginale di una perturbazione in lento movimento tra la Spagna, l’Algeria e il Mediterraneo occidentale, destinata nei prossimi giorni a interessare parzialmente anche la Sicilia, portando nuvolosità e qualche pioggia isolata.

L’assenza di vento e la persistenza di condizioni anticicloniche favoriranno tuttavia la formazione di banchi di nebbia durante le ore più fredde, in particolare sulla Pianura Padana, dove l’aria fredda tenderà a ristagnare nei bassi strati. Questa situazione potrà comportare anche un peggioramento della qualità dell’aria, a causa dell’accumulo di umidità e inquinanti in prossimità del suolo.

Le temperature minime di oggi, venerdì 10 ottobre 2025:

+5°C a L’Aquila

a L’Aquila +7°C a Norcia

a Norcia +8°C a Potenza

a Potenza +9°C a Avellino, Bari, Benevento, Bolzano, Campobasso, Cuneo, Firenze, Lecce, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza

a Avellino, Bari, Benevento, Bolzano, Campobasso, Cuneo, Firenze, Lecce, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza +10°C a Novara, Padova, Treviso, Verona, Viterbo

a Novara, Padova, Treviso, Verona, Viterbo +11°C a Alghero, Ancona, Brindisi, Cervia, Foggia, Frosinone, Lamezia Terme, Milano, Pisa, Udine

a Alghero, Ancona, Brindisi, Cervia, Foggia, Frosinone, Lamezia Terme, Milano, Pisa, Udine +12°C a Bologna, Brescia, Pesaro, Rimini, Venezia

a Bologna, Brescia, Pesaro, Rimini, Venezia +13°C a Bergamo, Catania, Grosseto, Latina, Napoli, Roma, Siena, Vasto

a Bergamo, Catania, Grosseto, Latina, Napoli, Roma, Siena, Vasto +14°C a Albenga, Mondovì, S. Maria di Leuca, Termoli

a Albenga, Mondovì, S. Maria di Leuca, Termoli +15°C a Cagliari, Crotone

a Cagliari, Crotone +16°C a Gela

a Gela +17°C a Genova, Reggio Calabria

a Genova, Reggio Calabria +18°C a Messina, Olbia, Palermo, Trapani

a Messina, Olbia, Palermo, Trapani +21°C a Pantelleria

a Pantelleria +22°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: