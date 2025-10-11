Meteo, le temperature minime di oggi 11 Ottobre: +4°C a L’Aquila

Un’area di bassa pressione di origine mediterranea, attualmente responsabile del maltempo sulla Spagna, tende a spingersi verso est, interessando parzialmente anche la Sardegna, dove nelle prossime ore si potrà osservare una debole instabilità con nubi e isolati rovesci. Più a oriente, invece, un promontorio di alta pressione collegato a una solida cellula anticiclonica centrata sul Regno Unito continua a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia. Nel corso del fine settimana, la situazione non mostrerà particolari variazioni: la depressione mediterranea manterrà la propria influenza tra le Baleari e la Spagna orientale, lambendo solo marginalmente la Sardegna e, in misura ancora più contenuta, la Sicilia, dove potranno verificarsi addensamenti nuvolosi e qualche fenomeno sporadico. Sul resto della Penisola, invece, prevarrà l’azione dell’anticiclone, con giornate serene e clima mite, tipiche di una fase di stabilità autunnale. L’unico elemento di rilievo sarà la possibile formazione di foschie dense e banchi di nebbia nelle ore notturne e al primo mattino, soprattutto lungo le pianure del Nord e nelle valli interne del Centro, dove l’umidità e la calma di vento favoriranno la riduzione della visibilità.

Le temperature minime di oggi, sabato 11 ottobre 2025:

+4°C a L’Aquila

a L’Aquila +6°C a Bolzano, Cuneo, Norcia

a Bolzano, Cuneo, Norcia +8°C a Benevento, Perugia

a Benevento, Perugia +9°C a Avellino, Firenze, Potenza

a Avellino, Firenze, Potenza +10°C a Campobasso, Pescara, Piacenza, Rimini

a Campobasso, Pescara, Piacenza, Rimini +11°C a Albenga, Ancona, Arezzo, Cervia, Milano, Novara, Padova, Parma, Torino, Treviso, Udine, Viterbo

a Albenga, Ancona, Arezzo, Cervia, Milano, Novara, Padova, Parma, Torino, Treviso, Udine, Viterbo +12°C a Bologna, Grosseto, Lamezia Terme, Olbia, Pesaro, Pisa, Venezia, Verona

a Bologna, Grosseto, Lamezia Terme, Olbia, Pesaro, Pisa, Venezia, Verona +13°C a Bergamo, Brescia, Lecce, Matera, Napoli, Roma, Siena

a Bergamo, Brescia, Lecce, Matera, Napoli, Roma, Siena +14°C a Bari, Chieti, La Spezia

a Bari, Chieti, La Spezia +15°C a Catania, Foggia, Mondovì, Trapani, Vasto

a Catania, Foggia, Mondovì, Trapani, Vasto +16°C a Alghero, Cagliari, Catania, Crotone, Pantelleria, S. Maria Di Leuca, Taranto

a Alghero, Cagliari, Catania, Crotone, Pantelleria, S. Maria Di Leuca, Taranto +17°C a Genova, Palermo, Reggio Calabria, Termoli

a Genova, Palermo, Reggio Calabria, Termoli +18°C a Brindisi, Gela

a Brindisi, Gela +19°C a Messina

a Messina +23°C a Lampedusa

