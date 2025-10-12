Meteo, le temperature minime di oggi 12 Ottobre: +5°C a Norcia

La giornata di odierna sarà contraddistinta da tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte della penisola. La nuvolosità sarà più presente solo sulle Isole Maggiori, dove si farà sentire l’influenza di un vortice di bassa pressione posizionato sul Mediterraneo occidentale, ma senza fenomeni di rilievo o piogge significative. La stabilità atmosferica, unita alla debole ventilazione, favorirà la formazione di foschie dense e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino sulle pianure del Nord. Questi banchi nebbiosi tenderanno a dissolversi nel corso della mattinata, lasciando spazio al sole e a un clima gradevole per tutto il giorno. La persistenza dell’alta pressione e l’assenza di vento porteranno però anche qualche effetto collaterale. Nei bassi strati atmosferici, soprattutto sulle pianure e nei grandi centri urbani, è atteso un accumulo progressivo di sostanze inquinanti e polveri sottili, con conseguente peggioramento della qualità dell’aria. La situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente nei prossimi giorni in caso di prolungata stabilità atmosferica.

Le temperature minime di oggi, domenica 12 ottobre 2025:

+5°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +6°C a Bolzano

a Bolzano +8°C a Benevento, Potenza

a Benevento, Potenza +9°C a Campobasso, Cuneo, Firenze, Olbia, Perugia

a Campobasso, Cuneo, Firenze, Olbia, Perugia +10°C a Asti, Parma, Piacenza, Viterbo

a Asti, Parma, Piacenza, Viterbo +11°C a Ancona, Avellino, Bologna, Milano, Pescara, Rimini, Venezia

a Ancona, Avellino, Bologna, Milano, Pescara, Rimini, Venezia +12°C a Albenga, Cervia, Grosseto, Lamezia Terme, Lecce, Novara, Pesaro, Pisa, Treviso, Udine

a Albenga, Cervia, Grosseto, Lamezia Terme, Lecce, Novara, Pesaro, Pisa, Treviso, Udine +13°C a Chieti, Padova, Roma, Vasto, Verona

a Chieti, Padova, Roma, Vasto, Verona +14°C a Alghero, Bari, Cagliari, Foggia, Napoli, Trapani

a Alghero, Bari, Cagliari, Foggia, Napoli, Trapani +15°C a Biella, Catania, Mondovi, Palermo, Siena, S.Maria Di Leuca, Torino

a Biella, Catania, Mondovi, Palermo, Siena, S.Maria Di Leuca, Torino +16°C a Bergamo, Brescia, Crotone, Pantelleria, Reggio Calabria, Termoli

a Bergamo, Brescia, Crotone, Pantelleria, Reggio Calabria, Termoli +18°C a Gela, Genova, Messina

a Gela, Genova, Messina +19°C a Brindisi

a Brindisi +22°C a Lampedusa

