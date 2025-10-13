Meteo, le temperature minime di oggi 13 Ottobre: +5°C a Bolzano

Un vasto blocco del flusso atlantico sta impedendo alle perturbazioni oceaniche di raggiungere l’Europa occidentale, deviando il maltempo verso l’Europa orientale e il Mar Nero, dove affluiscono masse d’aria fredda di origine russa. Nel frattempo, una bassa pressione mediterranea si sta muovendo lentamente in prossimità delle Baleari, mantenendo una situazione piuttosto statica sul Mediterraneo occidentale. Nel corso della settimana, tuttavia, il quadro meteorologico tenderà a sbloccarsi parzialmente: l’arrivo di infiltrazioni di aria più fredda da est in ingresso sul Mediterraneo centrale andrà infatti ad agganciare la depressione attualmente ferma a ovest della Penisola, favorendone il graduale spostamento verso l’Italia.

Questa evoluzione determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, che interesserà inizialmente le Isole Maggiori per poi estendersi anche al Sud peninsulare, con la possibilità di piogge diffuse e temporali locali. Una dinamica tipicamente autunnale che segna il ritorno di una maggiore instabilità atmosferica dopo diversi giorni di calma anticiclonica.

Le temperature minime di oggi, lunedì 13 ottobre 2025:

+5°C a Bolzano, L’Aquila

a Bolzano, L’Aquila +7°C a Norcia

a Norcia +9°C a Campobasso, Firenze, Perugia, Rieti

a Campobasso, Firenze, Perugia, Rieti +10°C a Avellino, Benevento, Frosinone, Potenza, Udine

a Avellino, Benevento, Frosinone, Potenza, Udine +11°C a Altamura, Bari, Cervia, Latina, Lecce, Olbia, Pescara, Pisa, Rimini

a Altamura, Bari, Cervia, Latina, Lecce, Olbia, Pescara, Pisa, Rimini +12°C a Ancona, Lamezia Terme, Roma, Siena, Vasto, Viterbo

a Ancona, Lamezia Terme, Roma, Siena, Vasto, Viterbo +13°C a Bologna, Brescia, Foggia, Napoli, Pesaro, Venezia, Verona

a Bologna, Brescia, Foggia, Napoli, Pesaro, Venezia, Verona +14°C a Brindisi, Chieti, Grosseto, Parma, S. Maria di Leuca, Termoli, Treviso

a Brindisi, Chieti, Grosseto, Parma, S. Maria di Leuca, Termoli, Treviso +15°C a Bergamo, Cagliari, Cuneo, Milano, Novara

a Bergamo, Cagliari, Cuneo, Milano, Novara +16°C a Alghero, Catania, Mondovì, Palermo, Torino, Trapani

a Alghero, Catania, Mondovì, Palermo, Torino, Trapani +17°C a Gela, Genova, Reggio Calabria

a Gela, Genova, Reggio Calabria +18°C a Messina

a Messina +19°C a Pantelleria

a Pantelleria +22°C a Lampedusa

