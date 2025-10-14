Meteo, le temperature minime di oggi 14 Ottobre: +7°C a Rieti

Nei prossimi giorni la situazione meteorologica sull’Italia sarà influenzata da un complesso gioco di correnti. Da ovest arriveranno deboli infiltrazioni atlantiche, mentre da est affluiranno masse d’aria più fredde di origine continentale, che andranno a confluire sul bacino del Mediterraneo sotto l’azione di un vasto anticiclone centrato sul Regno Unito. Questa configurazione manterrà attivo un canale di bassa pressione tra il Mediterraneo occidentale e l’Italia meridionale, destinato a rafforzarsi progressivamente. Nel corso della settimana, infatti, l’arrivo di nuove correnti più fredde da est fornirà l’energia necessaria per alimentare una circolazione depressionaria che tenderà a muoversi verso la nostra Penisola.

Le regioni più esposte saranno quelle del Sud Italia, dove il tempo peggiorerà gradualmente: tra Sardegna, Sicilia e Calabria si prevedono piogge e temporali anche di forte intensità, accompagnati da un sensibile calo delle temperature e venti moderati orientali.

Il resto del Paese, invece, vivrà una situazione più tranquilla, con cieli irregolarmente nuvolosi e clima autunnale ma senza fenomeni di rilievo.

Le temperature minime di oggi, martedì 14 ottobre 2025:

+7°C a L’Aquila, Rieti

a L’Aquila, Rieti +8°C a Norcia

a Norcia +9°C a Avellino, Benevento, Potenza, Viterbo

a Avellino, Benevento, Potenza, Viterbo +10°C a Campobasso, Cervia, Firenze, Lecce, Perugia, Pisa, Rimini, Treviso, Verona

a Campobasso, Cervia, Firenze, Lecce, Perugia, Pisa, Rimini, Treviso, Verona +11°C a Altamura, Ancona, Bologna, Bolzano, Frosinone, Lamezia Terme, Milano, Venezia

a Altamura, Ancona, Bologna, Bolzano, Frosinone, Lamezia Terme, Milano, Venezia +12°C a Bari, Brescia, Crotone, Grosseto, Novara, Pesaro, Roma, Udine

a Bari, Brescia, Crotone, Grosseto, Novara, Pesaro, Roma, Udine +13°C a Aosta, Bergamo, Cuneo, Latina, Napoli, Pescara, Siena, Torino

a Aosta, Bergamo, Cuneo, Latina, Napoli, Pescara, Siena, Torino +14°C a Brindisi, Foggia, Mondovì, Olbia, Santa Maria di Leuca, Taranto, Vasto

a Brindisi, Foggia, Mondovì, Olbia, Santa Maria di Leuca, Taranto, Vasto +15°C a Catania

a Catania +16°C a Alghero, Reggio Calabria, Termoli, Trapani

a Alghero, Reggio Calabria, Termoli, Trapani +17°C a Genova, Palermo

a Genova, Palermo +18°C a Cagliari, Gela, Messina

a Cagliari, Gela, Messina +20°C a Pantelleria

a Pantelleria +23°C a Lampedusa

