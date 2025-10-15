Meteo, le temperature minime di oggi 15 Ottobre: +7°C a Rieti

Il vortice ciclonico è attualmente posizionato tra le Isole Maggiori e si sposterà gradualmente verso il basso Tirreno nella giornata di giovedì, per poi raggiungere il basso Adriatico entro venerdì. Durante il suo percorso, la depressione porterà un deciso peggioramento del tempo sulle regioni meridionali, con piogge diffuse e temporali anche di forte intensità, specie sulle aree ioniche e costiere. Le regioni meridionali saranno le più penalizzate dal peggioramento, in particolare Calabria, Sicilia e Puglia, dove non si escludono nubifragi locali e forti raffiche di vento. Le regioni centrali saranno solo marginalmente interessate da fenomeni sparsi e brevi schiarite, mentre il Nord Italia resterà protetto dall’alta pressione che mantiene i suoi massimi tra la Scandinavia e l’Europa centrale.

Il passaggio del vortice determinerà anche un deciso rinforzo dei venti, con correnti orientali in progressiva intensificazione fino a risultare forti o molto forti lungo le coste e sui mari meridionali. L’arrivo di aria più fredda da est provocherà un calo termico generalizzato, con temperature che torneranno su valori tipici della metà di ottobre.

Tra giovedì e venerdì il tempo resterà instabile su gran parte del Sud, con precipitazioni localmente abbondanti. Un graduale miglioramento è atteso nel fine settimana, ma non durerà a lungo: nuovi impulsi instabili potrebbero raggiungere il Mediterraneo già nel corso di domenica 19 ottobre.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025:

+7°C a Rieti

a Rieti +9°C a Bolzano

a Bolzano +10°C a Bologna, Cervia, Lecce, Potenza, Rimini, Udine, Venezia, Verona

a Bologna, Cervia, Lecce, Potenza, Rimini, Udine, Venezia, Verona +11°C a Firenze, Perugia, Treviso

a Firenze, Perugia, Treviso +12°C a Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Grosseto, L’Aquila, Parma, Pesaro, Viterbo

a Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Grosseto, L’Aquila, Parma, Pesaro, Viterbo +13°C a Brindisi, Cuneo, Milano, Mondovì, Novara, Pescara, Torino

a Brindisi, Cuneo, Milano, Mondovì, Novara, Pescara, Torino +14°C a Ancona, Bergamo, Brescia, Chieti, Frosinone, Pisa, Siena, S. Maria di Leuca, Taranto, Trieste

a Ancona, Bergamo, Brescia, Chieti, Frosinone, Pisa, Siena, S. Maria di Leuca, Taranto, Trieste +15°C a Catania, Crotone, Foggia, Genova, Latina, Napoli, Roma, Vasto

a Catania, Crotone, Foggia, Genova, Latina, Napoli, Roma, Vasto +17°C a Gela, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Termoli

a Gela, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Termoli +18°C a Alghero, Cagliari, Lamezia Terme, Trapani

a Alghero, Cagliari, Lamezia Terme, Trapani +19°C a Messina

a Messina +21°C a Pantelleria

a Pantelleria +23°C a Lampedusa

