Meteo, le temperature minime di oggi 16 Ottobre: +2°C a Norcia

L’alta pressione che da giorni domina l’Europa nord-occidentale continua a estendere la sua influenza fino al Nord Italia, dove il tempo rimane stabile e in prevalenza soleggiato. Tuttavia, lo stesso non si può dire per le regioni centro-meridionali, ancora interessate da un vortice di bassa pressione in movimento sul Mediterraneo, responsabile di nuove piogge e rovesci localmente intensi, specie al Sud e in Sicilia. Nella giornata di venerdì, il maltempo persisterà su parte del Mezzogiorno e sulle regioni del medio Adriatico, ma con una tendenza al miglioramento nel corso del pomeriggio, quando le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Nel frattempo, correnti più fredde di origine orientale inizieranno a penetrare sulla Penisola, determinando un calo delle temperature, più sensibile nei valori massimi.

Le temperature minime di oggi, giovedì 16 ottobre 2025:

+2°C a Norcia

a Norcia +4°C a L’Aquila

a L’Aquila +5°C a Rieti

a Rieti +7°C a Parma

a Parma +8°C a Cervia, Piacenza

a Cervia, Piacenza +9°C a Bologna, Novara, Perugia, Potenza, Rimini, Verona

a Bologna, Novara, Perugia, Potenza, Rimini, Verona +10°C a Albenga, Cuneo, Milano, Pesaro, Viterbo

a Albenga, Cuneo, Milano, Pesaro, Viterbo +11°C a Bolzano, Campobasso, Frosinone, Pisa, Treviso

a Bolzano, Campobasso, Frosinone, Pisa, Treviso +12°C a Alghero, Ancona, Brescia, Roma, Venezia

a Alghero, Ancona, Brescia, Roma, Venezia +13°C a Avellino, Bergamo, Grosseto, Mondovì, Olbia, Pescara, Trieste, Udine

a Avellino, Bergamo, Grosseto, Mondovì, Olbia, Pescara, Trieste, Udine +14°C a Benevento, Firenze, Siena, Vasto

a Benevento, Firenze, Siena, Vasto +15°C a Bari, Cagliari, Crotone, Foggia, Genova, Latina

a Bari, Cagliari, Crotone, Foggia, Genova, Latina +16°C a Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Taranto, Termoli

a Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Taranto, Termoli +17°C a Brindisi, Catania, Palermo, S. Maria di Leuca, Trapani-Birgi

a Brindisi, Catania, Palermo, S. Maria di Leuca, Trapani-Birgi +18°C a Lamezia Terme, Pantelleria

a Lamezia Terme, Pantelleria +19°C a Messina

a Messina +20°C a Lampedusa

