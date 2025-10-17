Meteo, le temperature minime di oggi 17 Ottobre: +8°C a Bologna

Dopo il forte maltempo dei giorni scorsi, il vortice ciclonico si sta spostando verso i Balcani, ma oggi venerdì 17 ottobre potrà ancora portare piogge sul medio-basso Adriatico, all’estremo Sud e in Sicilia. L’alta pressione sull’Europa centro-settentrionale continuerà invece a proteggere il Nord e gran parte del Centro, mantenendo tra oggi e il fine settimana condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Nel weekend le regioni meridionali saranno raggiunte da una nuova perturbazione africana, con rovesci e temporali più probabili tra Calabria e Sicilia.

Le temperature minime di oggi, venerdì 17 ottobre 2025:

+8°C a Bologna, Treviso, Udine, Verona

a Bologna, Treviso, Udine, Verona +9°C a Bolzano, Brescia, Norcia, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Venezia

a Bolzano, Brescia, Norcia, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Venezia +10°C a Alghero, Campobasso, Cervia, Cuneo, Siena

a Alghero, Campobasso, Cervia, Cuneo, Siena +11°C a Chieti, L’Aquila, Milano, Potenza, Rimini, Viterbo

a Chieti, L’Aquila, Milano, Potenza, Rimini, Viterbo +12°C a Avellino, Cagliari, Mondovi, Novara, Olbia, Perugia, Pesaro, Pescara, Rieti

a Avellino, Cagliari, Mondovi, Novara, Olbia, Perugia, Pesaro, Pescara, Rieti +13°C a Benevento, Bergamo, Firenze, Grosseto, Trieste, Vasto

a Benevento, Bergamo, Firenze, Grosseto, Trieste, Vasto +14°C a Ancona, Foggia, Termoli, Torino

a Ancona, Foggia, Termoli, Torino +15°C a Frosinone, Genova, Napoli, Roma

a Frosinone, Genova, Napoli, Roma +16°C a Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Latina, Lecce, S.Maria Di Leuca, Taranto

a Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Latina, Lecce, S.Maria Di Leuca, Taranto +17°C a Gela, Reggio Calabria

a Gela, Reggio Calabria +19°C a Messina, Pantelleria, Trapani

a Messina, Pantelleria, Trapani +20°C a Palermo

a Palermo +22°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: