Meteo, le temperature minime di oggi 18 Ottobre: +4°C a Aosta

Il fine settimana del 18 e 19 ottobre sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche nel complesso stabili per buona parte dell’Italia, grazie all’azione dell’alta pressione che continuerà a proteggere il Centro-Nord e la Sardegna. In queste aree prevarranno ampie schiarite, alternate solo a qualche passaggio nuvoloso innocuo e a residui addensamenti sul medio versante adriatico, dove non si escludono brevi piovaschi. Diversa la situazione per il Sud e le Isole Maggiori, dove persisterà una maggiore variabilità. Qui si faranno ancora sentire gli effetti della precedente perturbazione in fase di allontanamento, con nubi sparse e qualche debole pioggia residua, specie tra Puglia, Basilicata e Calabria ionica.

Nel frattempo, una nuova perturbazione nordafricana tenderà a risalire verso il basso Tirreno, portando precipitazioni anche di moderata intensità sulla Sicilia e successivamente sulla Calabria, prima di spostarsi rapidamente verso la Grecia nel corso della giornata di domenica.

Le temperature non subiranno variazioni significative: si manterranno su valori tipici del periodo o in lieve calo, in particolare sulle regioni adriatiche e meridionali, a causa dell’afflusso di correnti più fresche da est.

Le temperature minime di oggi, sabato 18 ottobre 2025:

+4°C a Aosta

a Aosta +5°C a Verona

a Verona +6°C a Bolzano, Cuneo, Firenze, Novara, Piacenza

a Bolzano, Cuneo, Firenze, Novara, Piacenza +7°C a Brescia, Milano, Padova, Parma, Treviso

a Brescia, Milano, Padova, Parma, Treviso +8°C a Alghero, Bergamo, Bologna, Grosseto, Reggio Emilia, Rieti, Torino, Udine

a Alghero, Bergamo, Bologna, Grosseto, Reggio Emilia, Rieti, Torino, Udine +9°C a Imola, Norcia, Pisa, Siena, Viterbo

a Imola, Norcia, Pisa, Siena, Viterbo +10°C a Olbia, Perugia, Venezia

a Olbia, Perugia, Venezia +11°C a Campobasso, Chieti, L’Aquila, Modena, Mondovi, Potenza

a Campobasso, Chieti, L’Aquila, Modena, Mondovi, Potenza +12°C a Albenga, Cagliari, Cervia, Pesaro, Rimini, Roma

a Albenga, Cagliari, Cervia, Pesaro, Rimini, Roma +13°C a Ancona, Avellino, Trieste

a Ancona, Avellino, Trieste +14°C a Bari, Benevento, Crotone, Foggia, Genova, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Pescara, Termoli, Trapani, Vasto

a Bari, Benevento, Crotone, Foggia, Genova, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Pescara, Termoli, Trapani, Vasto +15°C a Catania, Palermo, S. Maria Di Leuca

a Catania, Palermo, S. Maria Di Leuca +16°C a Brindisi, Pantelleria, Taranto

a Brindisi, Pantelleria, Taranto +17°C a Gela, Reggio Calabria

a Gela, Reggio Calabria +19°C a Messina

a Messina +22°C a Lampedusa

