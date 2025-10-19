Meteo, le temperature minime di oggi 19 Ottobre: +4°C a Alessandria

A partire da lunedì si profila un deciso cambio di scenario meteorologico sull’Europa e sull’Italia, con il ritorno delle correnti atlantiche dopo un lungo periodo dominato dall’alta pressione. Nel contesto di questo flusso occidentale, una nuova perturbazione raggiungerà il Nord Italia, ponendo fine alla prolungata fase di stabilità anticiclonica e all’assenza di precipitazioni che, nelle ultime settimane, hanno favorito un notevole accumulo di inquinanti in Pianura Padana. Tra martedì e mercoledì il peggioramento si estenderà progressivamente anche al Centro e al Sud, portando un generale aumento della nuvolosità e il ritorno di piogge diffuse. Contestualmente, si assisterà a un calo delle temperature massime, più sensibile al Nord e nelle zone interne, dove i valori torneranno su livelli più consoni al periodo autunnale.

Si aprirà così una nuova fase atmosferica più dinamica, segnata da un graduale riequilibrio termico e da un miglioramento della qualità dell’aria, dopo settimane di stagnazione atmosferica e scarsa ventilazione.

Le temperature minime di oggi, domenica 19 ottobre 2025:

+4°C a Alessandria

a Alessandria +5°C a Arezzo, Firenze, Norcia

a Arezzo, Firenze, Norcia +6°C a Parma, Perugia, Piacenza, Verona

a Parma, Perugia, Piacenza, Verona +7°C a Asti, Cervia, Lucca, Padova, Terni

a Asti, Cervia, Lucca, Padova, Terni +8°C a Bologna, Foligno, Pisa

a Bologna, Foligno, Pisa +9°C a Albenga, Avellino, Brescia, Campobasso, Grosseto, L’Aquila, Milano, Novara, Rimini, Treviso, Venezia

a Albenga, Avellino, Brescia, Campobasso, Grosseto, L’Aquila, Milano, Novara, Rimini, Treviso, Venezia +10°C a Alghero, Bolzano, Pesaro, Potenza, Siena

a Alghero, Bolzano, Pesaro, Potenza, Siena +11°C a Cuneo, Mondovì, Olbia, Trieste, Udine

a Cuneo, Mondovì, Olbia, Trieste, Udine +12°C a Benevento, Bergamo, Cagliari, Lamezia Terme, Roma, Trento

a Benevento, Bergamo, Cagliari, Lamezia Terme, Roma, Trento +13°C a Bari, Catania, Chieti, Lecce, Napoli, Torino, Trapani

a Bari, Catania, Chieti, Lecce, Napoli, Torino, Trapani +14°C a Ancona, Foggia, Pescara, Vasto

a Ancona, Foggia, Pescara, Vasto +15°C a Genova, Pantelleria, Reggio Calabria, Santa Maria di Leuca, Termoli

a Genova, Pantelleria, Reggio Calabria, Santa Maria di Leuca, Termoli +16°C a Brindisi, Gela

a Brindisi, Gela +17°C a Crotone

a Crotone +18°C a Messina, Palermo

a Messina, Palermo +21°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: