Meteo, le temperature minime di oggi 2 Ottobre: +3°C a Bolzano

L’Italia vive ancora gli effetti della perturbazione che ha raggiunto la Penisola, destinata a mantenere condizioni di maltempo per la giornata di giovedì 2 ottobre. Piogge localmente intense colpiranno in particolare le regioni meridionali e il medio versante adriatico, mentre forti venti interesseranno gran parte del Centro-Sud. Al Nord, invece, la situazione meteorologica tenderà a migliorare sensibilmente già nelle prossime ore, con schiarite sempre più ampie. Prima di allontanarsi definitivamente, nella giornata di venerdì il sistema perturbato lascerà comunque gli ultimi effetti negativi, soprattutto all’estremo Sud, dove sono previsti ancora piogge e venti sostenuti.

L’elemento più rilevante di questa fase sarà il calo termico: le correnti fredde al seguito della perturbazione determineranno infatti un netto abbassamento delle temperature. Tra oggi e domani il clima sarà insolitamente rigido per il periodo, con valori ben inferiori alla norma stagionale e un’atmosfera che avrà già un sapore tardo-autunnale.

Le temperature minime di oggi, giovedì 2 ottobre 2025:

+3°C a Bolzano

a Bolzano +5°C a L’Aquila

a L’Aquila +6°C a Norcia, Rieti

a Norcia, Rieti +7°C a Avezzano, Parma, Piacenza, Pordenone, Treviso, Udine

a Avezzano, Parma, Piacenza, Pordenone, Treviso, Udine +8°C a Bologna, Campobasso, Reggio Emilia, Trento, Venezia, Verona

a Bologna, Campobasso, Reggio Emilia, Trento, Venezia, Verona +9°C a Chieti, Padova, Potenza, Siena, Vicenza

a Chieti, Padova, Potenza, Siena, Vicenza +10°C a Brescia, Frosinone, Milano, Novara, Viterbo

a Brescia, Frosinone, Milano, Novara, Viterbo +11°C a Ascoli Piceno, Bergamo, Mondovi, Perugia

a Ascoli Piceno, Bergamo, Mondovi, Perugia +12°C a Alghero, Avellino, Cuneo, Firenze, Grosseto, Latina, Pescara, Trieste

a Alghero, Avellino, Cuneo, Firenze, Grosseto, Latina, Pescara, Trieste +13°C a Torino

a Torino +14°C a Benevento, Foggia, Genova, Pisa, Roma

a Benevento, Foggia, Genova, Pisa, Roma +15°C a Ancona, Cagliari, Cervia, Lamezia Terme, Napoli, Rimini, Vasto

a Ancona, Cagliari, Cervia, Lamezia Terme, Napoli, Rimini, Vasto +16°C a Crotone, Lecce, Pesaro, S. Maria Di Leuca

a Crotone, Lecce, Pesaro, S. Maria Di Leuca +17°C a Bari, Brindisi, Catania, Messina, Olbia, Reggio Calabria, Termoli

a Bari, Brindisi, Catania, Messina, Olbia, Reggio Calabria, Termoli +18°C a Albenga, Gela

a Albenga, Gela +19°C a Pantelleria

a Pantelleria +21°C a Palermo, Trapani

a Palermo, Trapani +23°C a Lampedusa

